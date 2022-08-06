Вулверхэмптон отказался продать своего молодого таланта за 35 миллионов фунтов

"Вулверхэмптон" отказался продавать молодого таланта клуба Моргана Гиббс-Вайта в другой клуб АПЛ за 35 миллионов фунтов. Как сообщает The Athletic, "Ноттингем Форест" были готовы потратить рекордную сумму в истории клуба на англичанина.

По информации издания, предложение состояло из гарантированных 25 миллионов, а также 10 миллионов фунтов бонусами. Также сообщается, что "Форест", когда делали предложение, заявили, что не превысят данную сумму.

За это лето "Ноттингем" приобрел уже 12 новичков, общие траты составили около 87 миллионов евро. Последним стал Орель Мангаля, приобретенный у "Штутгарта" за 12.7 миллионов.