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Конте: Предпочел игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички
Антонио о первой победе в сезоне АПЛ
Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал
"Была хорошая игра, поскольку мы набрали три очка, но особенно потому, что мы заслужили победу. Мы создали много моментов, и мне понравилось, как мы владели мячом, как мы прессинговали и пытались снова завладеть мячом, когда теряли контроль. Было много ситуаций, над которыми мы работали с командой.
Контекст было предельно ясным: мы подписали новых игроков, чтобы улучшить наш состав, потому что в прошлом сезоне наш состав был слабым, а место в ЛЧ было большим достижением. Нашей первой целью было улучшить состав, причем не только физически, но и морально.
Нашей команде нужны были правильные игроки для моей философии. Сегодня я предпочел использовать игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички – с некоторыми из них мы провели всего две недели из-за травм и ковида.
Мы руководствовались здравым смыслом, выбирая игроков, обладающих нужными характеристиками для того, чтобы улучшить нашу команду. Мы должны работать, чтобы стать лучше, и у нас есть амбиции стать лучше, чем вчера", – рассказал итальянский наставник.
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