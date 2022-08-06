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Конте: Предпочел игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички

Англия
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Антонио о первой победе в сезоне АПЛ

Конте: Предпочел игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички

Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал разгромную победу над "Саутгемптоном" в первом туре АПЛ.

"Была хорошая игра, поскольку мы набрали три очка, но особенно потому, что мы заслужили победу. Мы создали много моментов, и мне понравилось, как мы владели мячом, как мы прессинговали и пытались снова завладеть мячом, когда теряли контроль. Было много ситуаций, над которыми мы работали с командой.

Контекст было предельно ясным: мы подписали новых игроков, чтобы улучшить наш состав, потому что в прошлом сезоне наш состав был слабым, а место в ЛЧ было большим достижением. Нашей первой целью было улучшить состав, причем не только физически, но и морально.

Нашей команде нужны были правильные игроки для моей философии. Сегодня я предпочел использовать игроков из прошлого сезона, потому что они надежнее, чем новички – с некоторыми из них мы провели всего две недели из-за травм и ковида.

Мы руководствовались здравым смыслом, выбирая игроков, обладающих нужными характеристиками для того, чтобы улучшить нашу команду. Мы должны работать, чтобы стать лучше, и у нас есть амбиции стать лучше, чем вчера", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон"
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Источник:
BBC

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