Челси при Тухеле заработал больше всех пенальти в АПЛ

В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский "Челси" играет на выезде против "Эвертона" (0:1 - второй тайм).

Единственный в матче мяч забил полузащитник, чемпион Европы Жоржиньо - итальянец реализовал пенальти на 9-й ккомпенсированой минуте к первому тайму.

Таким образом, как сообщает Squawka, "пенсионери" в период работы главного тренера Томаса Тухеля заработали больше всех 11-метровых чем любой другой клуб АПЛ - с того момента как, как немецкий специалист принял английскую команду (26 января 2021 года) - 15 пенальти.