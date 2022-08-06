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Челси при Тухеле заработал больше всех пенальти в АПЛ

Англия
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15 "точек"

Челси при Тухеле заработал больше всех пенальти в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках первого тура чемпионата Англии лондонский "Челси" играет на выезде против "Эвертона" (0:1 - второй тайм).

Единственный в матче мяч забил полузащитник, чемпион Европы Жоржиньо - итальянец реализовал пенальти на 9-й ккомпенсированой минуте к первому тайму.

Таким образом, как сообщает Squawka, "пенсионери" в период работы главного тренера Томаса Тухеля заработали больше всех 11-метровых чем любой другой клуб АПЛ - с того момента как, как немецкий специалист принял английскую команду (26 января 2021 года) - 15 пенальти.

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В статье: Томас Тухель Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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Источник:
Squawka

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