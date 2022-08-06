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Руни: Ман Юнайтед следует отпустить Роналду

Англия
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Причина не в игровых качествах

Руни: Ман Юнайтед следует отпустить Роналду

DC United

Новина українською

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни высказался насчет звезды "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

"Считаю, "Манчестер Юнайтед" следует отпустить Роналду. Не то чтобы он не может играть за команду тен Хага – он может играть где угодно и всегда будет забивать.

Но мне кажется, что "МЮ" сейчас не готов бороться за титул, так что целью должно быть построение команды, способной это сделать через 3-4 года. Для этого нужен план.

Если Роналду действительно хочет уйти, "МЮ" стоит позволить ему сделать это и затем подписать "девятку", которая будет в клубе следующие 3-4 сезона и поможет команде добиться успеха. Тен Хагу нужно дать время", – рассказал англичанин.

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В статье: Криштиану Роналду Уэйн Руни Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football.London

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