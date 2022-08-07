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Без мячей Кейна и Сона. Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм – Саутгемптон ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 6 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Антонио Конте сильно начала новый сезон АПЛ, разгромив в первом туре “Саутгемптон” со счетом 4:1. Гости забили первыми (красивый мяч Уорд-Проуза), но “шпоры” еще в первом тайме ответили двумя мячами, и еще дважды забили после перерыва. Примечательно, что лучшие бомбардиры “Тоттенхэма” прошлого сезона Сон и Кейн покинули поле без забитых голов.
Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Сессеньон 21, Дайер 31, Салису 61 (авт.), Кулусевски 63 – Уорд-Прауз 12
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