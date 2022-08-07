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Болонья отказалась продавать Манчестер Юнайтед своего 33-летнего вингера
Клуб посчитал предложение англичан непривлекательным
Фото: NewsBeezer
"Манчестер Юнайтед" активно интересуется подписанием форварда "Болоньи" Марко Арнаутовича.
Авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что английский клуб предложил за 33-летнего нападающего 8-9 млн евро. Однако, "Болонья" эту пропозицию отклонила, сообщив, что в текущий момент не собирается отпускать австрийца.
Как известно, Арнаутович и тренер "МЮ" Эрик тен Хаг вместе работали в "Твенте" с 2006 по 2009 год. В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами за свой клуб.
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