Болонья отказалась продавать Манчестер Юнайтед своего 33-летнего вингера

"Манчестер Юнайтед" активно интересуется подписанием форварда "Болоньи" Марко Арнаутовича.

Авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что английский клуб предложил за 33-летнего нападающего 8-9 млн евро. Однако, "Болонья" эту пропозицию отклонила, сообщив, что в текущий момент не собирается отпускать австрийца.

Как известно, Арнаутович и тренер "МЮ" Эрик тен Хаг вместе работали в "Твенте" с 2006 по 2009 год. В прошлом сезоне австриец отметился 14 голами за свой клуб.