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Официально: Голкипер Барселоны перешел в клуб АПЛ

Англия
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Официально: Голкипер Барселоны перешел в клуб АПЛ

фото - ФК Борнмут

Новина українською

"Борнмут" объявил о подписании голкипера Нето. 33-летний бразилец перешел из "Барселоны" как свободный агент и подписал контракт на один год.

В первом комментарии пресс-службе "Борнмута" он подчеркнул, что игра в английской Премьер-лиге всегда была для него мечтой.

Нето перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2019 году. За три года он сыграл в 21 матче, семь из которых отстоял на ноль.

Также в его карьере был "Ювентус", "Фиорентина" и "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Барселона Нето Борнмут
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