Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Голкипер Барселоны перешел в клуб АПЛ
Каталонцы разгружают зарплатную ведомость
фото - ФК Борнмут
"Борнмут" объявил о подписании голкипера Нето. 33-летний бразилец перешел из "Барселоны" как свободный агент и подписал контракт на один год.
В первом комментарии пресс-службе "Борнмута" он подчеркнул, что игра в английской Премьер-лиге всегда была для него мечтой.
Нето перешел в "Барселону" из "Валенсии" в 2019 году. За три года он сыграл в 21 матче, семь из которых отстоял на ноль.
Также в его карьере был "Ювентус", "Фиорентина" и "Атлетико Паранаэнсе".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 подписал бразильского голкипера
- Минус 300 оккупантов. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 6 августа
- Месси снова играет как Месси. ВИДЕО, как Лео забил гол бисиклетой в первом туре Лиги 1
- Удвоить счет не позволил Миколенко. АПЛ. Эвертон – Челси 0:1
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти