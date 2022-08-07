Роналду начнет в запасе первый матч МЮ в сезоне

В воскресенье, 7 августа, в новом чемпионате английской Премьер-лиги стартует "Манчестер Юнайтед" – красные дьяволы будут принимать "Борнмут".

Летом много говорили о том, останется ли Криштиану Роналду на "Олд Траффорд". Боссы клуба настаивают на том, чтобы он продолжал играть за МЮ, но сам португалец стремится сменить место работы, поскольку, как утверждают СМИ, он не верит в способность команды завоевывать трофеи.

Роналду фактически бойкотировал подготовку манкунианцев к сезону и теперь за это расплачивается – Эрик Тен Хаг не включил его в стартовый состав. Зато в основе выйдет датчанин Кристиан Эриксен, перешедший из "Брентфорда", и защитник Лисандро Мартинес, которого МЮ купил у "Аякса".

Состав МЮ на игру с "Борнмутом": Де Хеа – Далот, Магвайр, Мартинес, Шоу – МакТоминей, Фред – Санчо, Эриксен, Фернандеш – Рашфорд.

Начало игры в 16.00. За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>>