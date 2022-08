АПЛ. Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2. Новый тренер – старые проблемы

Первый официальный матч – и сразу поражение. И даже экстренная замена “короля” Роналду во втором тайме не помогла. Эрик тен Хаг проигрывает свой дебютный поединок во главе “Манчестер Юнайтед”. И проигрывает по делу. Добро пожаловать в английский чемпионат.

Травма Марсьяля, который провел сбор в качестве основного нападающего, спутала тен Хагу все карты. С одной стороны есть Роналду, который не скрывал своего намерения уйти, пропустил сбор, потом вернулся и сыграл всего 45 минут в игре с “Райо Вальекано”, покинув ее до финального свистка. А с другой – есть футболисты профиля Эриксена, Фернандеша или Рэшфорда, которые могли бы сыграть впереди, не будучи при этом классическими центрфорвардами.

Тен Хаг выбрал второй вариант и прогадал. Сложно было понять, что делает на поле Эриксен. “Юнайтед” пытался тщательно разыгрывать свои атаки, но как только доходил до штрафной “Брайтона” – внутри никого не было. И что делать дальше?

Но “Юнайтед” проиграл не только из-за отсутствия нападающих. В новом свете предстали старые проблемы в подборе футболистов, которые не решаются уже годами. Грубо говоря, сложно рассчитывать на значимые триумфы, когда у тебя нет альтернатив таким игрокам как Фред, Мактомини, Далот, а самый медленный центрбек Магуайр играет без подстраховки.

“Брайтон” сыграл прекрасно. И это мы говорим про команду, которая летом продала своих двух ключевых футболистов, и фактически никого не подписала им взамен. Вот что значит стратегия и планирование – заменивший Биссума Мойзес Кайседо был великолепен. Кукурелья игрок особого профиля и так просто его не заменишь, но и тут у Поттера были варианты.

Moises ran the show in that first half. ✨ pic.twitter.com/v18lO21Vbe

Два забитых гола – прекрасные командные действия, результат кропотливой работы на тренировочном поле.

Гросс и Троссард отобрали мяч в центре поля у Мактомини, мяч на фланге получил Троссард, Мактомини с Далотом не определились, кто будет прессинговать игрока “Брайтона”, бельгиец выдержал паузу и отдал прекрасный пас вразрез на Уэлбека – Магуайр и Мартинес уже были не у дел, Шоу нужно разрываться между двумя игрокам “Брайтона” в своей штрафной и он ошибся с выбором – кросс на Гросса, вокруг никого, 1:0.

Второй гол начался у углового флажка “Брайтона”. Команда Грэма Поттера воспользовалась огромными дырами в построениях “Юнайтед”. Гросс и Кайседо комбинировали на фланге, затем после диагонали мяч слева получил Марч, он входит в штрафную, удар, не самый лучший сэйв Де Хеа, а на добивании уже был Паскаль Гросс – Далот и Фред проспали его подключение.

The face says it all...???? #TelegraphFootball #MUNBHA pic.twitter.com/8NbNexBaDl

За исключением удара Фернандеша выше, в первом тайме у хозяев не было ничего. Болельщики “Юнайтед” провожали свои команду свистом.

Роналду появился на поле не сразу, но долго ждать не пришлось. И практически сразу португалец создал момент для Рэшфорда, но вингер МЮ каким-то образом умудрился попасть прямо во вратаря “Брайтона” Санчеса, а не в ворота.

Гости, в свою очередь, могли претендовать пенальти. Новичок Лисандро Мартинес, имея желтую карточку, очень рискованно толкнул в спину/плечо Уэлбека в своей штрафной. Это было похоже на пенальти, но VAR не вмешался. Промолчал видеоассистент и в первом тайме, когда Мактомини выполнил фол, который мог бы у строгого судьи тянуть на красную карточку.

“Манчестер Юнайтед” не покинул поле без забитого гола, но это “Брайтон” отправил мяч в свои ворота. Санчес не очень удачно на выходе, выронил мяч в спину Далоту, а Мак Аллистер, пытаясь выбить мяч, отправил его в свои ворота. Третий автогол в туре.

Трибуны пытались создать давление, у “Юнайтед” была видимость атак, но на гол команда тен Хага так и не наиграла. “Брайтон” впервые в своей истории побеждает на “Олд Траффорд”. У Эрика тен Хага еще очень много работы. Как и у спортивного директора МЮ.

FULL-TIME Man Utd 1-2 Brighton



A famous win for Brighton who claim their first victory at Old Trafford, after netting twice in the opening half#MUNBHA pic.twitter.com/RNOFgbpjXu