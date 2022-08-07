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Тоттенхэм не может договориться с Ромой о трансфере Дзаньоло

Англия
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Итальянцев не устраивает предложение лондонского клуба

Тоттенхэм не может договориться с Ромой о трансфере Дзаньоло

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" и римская "Рома" не могут договориться о трансфере атакующего полузащитника Николо Дзаниоло.

Известно, что лондонцы предлагали за 23-летнего футболиста 55 миллионов евро, а также обмен на Джафета Танганга или Танги Ндомбеле. Эти условия не устраивают римский клуб.

Главный тренер "волков" Жозе Моуринью не хочет отпускать Дзаниоло, поскольку считает его частью своего долгосрочного проекта.

Николо играет за "Рому" с 2018-го. В предыдущем сезоне игрок забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 42 матчах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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Источник:
Football Italia

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