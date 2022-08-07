Два игрока НХЛ стали совладельцами команды из английской Лиги 1

Английский клуб "Плимут Аргайл", выступающий в Лиге 1 (третьем дивизионе страны), получил новых совладельцев. 20 процентов акций команды были приобретены инвестиционной компанией Argyle Green за 4 миллиона фунтов.

В состав инвесторов компании входят, среди прочих, два действующих игрока НХЛ: швед Виктор Хедман и чех Ондржей Палат. Первый выступает за "Тампа-Бей Лайтнинг", второй – за "Нью-Джерси Дэвилс".

Ранее оба игрока выступали за "Тампу-Бей", с которой дважды выиграли Кубок Стэнли: в 2020 и 2021 годах. Как сообщает пресс-служба "Плимута", клуб потратит вырученные средства обновление и улучшение инфраструктуры клуба.