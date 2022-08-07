  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Холанд заявляет о себе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Холанд заявляет о себе

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Дубль норвежца приносит Сити победу над Вест Хэмом 

АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Холанд заявляет о себе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” начинает защиту чемпионского титула со спокойной победы над “Вест Хэмом”.

Команду Гвардиолы немного покритиковали за поражение в матче за Коммьюнити Шилд “Ливерпулю”, больше всего досталось Холанду, который не реализовал хороший момент в конце матча.

Но мало где так быстро можно сделать шаг от антигероя к герою, как в футболе. “Ливерпуль” уже успел потерять очки, сыграв вничью с “Фулхэмом”, а “Манчестер Сити”, благодаря первым голам Холанда присоединился к группе лидеров английской Премьер-лиги.

Вряд ли можно было ожидать, что центральный матч первого тура получится зрелищным. “Вест Хэм” – команда, которая сколько угодно может играть без мяча, а “Сити”, напротив, от владения не хочет отказываться ни при каких условиях.

И наблюдать за происходящим в первом тайме было очень сложно. “Сити” владел мячом больше 80% игрового времени, но до ударов дело никак не доходило. С обеих сторон. “Вест Хэму” не удавалось контратаковать, “Сити” еще на половине поля “хаммерс” удавалось останавливать соперника. Гости фактически играли по схеме 2-3-5, где во второй линии действовали инвертированные фулбеки Канселу и Уокер, и Родри. Однако команде Гвардиолы долго не удалось подобраться к воротам “Вест Хэма”.

Их начинал защищать с первых минут Фабианский, но затем польский кипер получил травму. Уже после выходе Ареоля свой первый момент получил Холанд, но хорошо пробить после креативных действий Фодена ему не удалось. Но вскоре норвежец все же забил свой дебютный гол за “Сити”. Гюндоган выполнил очень тонкий пас в штрафную, Холанд выполнил рывок, Ареоля вышел из ворот, но ничего кроме фола ему не сделать не удалось. Холанд схватил мяч, подошел к точке, и уверенно реализовал пенальти.

“Вест Хэму” нужно было что-то менять после перерыва, но рисунок игры изменился где-то с 55-й минуты. “Хаммерс” все больше владели мячом, иногда дело даже доходило до ударов по воротам Эдерсона. И как только “Вест Хэм” вошел во вкус, и все чаще стал создавать острые ситуации новичок Джанлука Скамакка, “Манчестер Сити” забил второй гол. Контратака, точный пас Де Брюйне, Холанд включил свою скорость и грамотно разобрался с Ареоля. Это классический гол норвежца.

Оставалось играть более получаса, но забить хотя бы один мяч в ответ “Вест Хэму” не удалось.

Закрывайся против Холанда, или играй открыто – он все равно забьет. Даже после матча с “Ливерпулем” было ощущение, что первые мячи норвежца – это дело времени. Холанд забил сразу два гола и фактически принес своей команде победу с достаточно неудобным соперником.

Чемпионат Англии, первый тур. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Манчестер Сити” 0:2

Голы: Холанд 36 (пен.), Холанд 65

“Вест Хэм”: Фабианский (Ареоля 28) – Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн (Даунз 90+2), Лансини (Бенрахма 57), Форнальс (Ковентри 90+2) – Антонио (Скамакка 57)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган (Силва 78), Родри (Филлипс 89), Де Брюйне (Палмер 88) – Грилиш, Холанд (Альварес 78), Фоден (Марез 88)

Предупреждение: Канселу 45+3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде