АПЛ. Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2. Холанд заявляет о себе

“Манчестер Сити” начинает защиту чемпионского титула со спокойной победы над “Вест Хэмом”.

Команду Гвардиолы немного покритиковали за поражение в матче за Коммьюнити Шилд “Ливерпулю”, больше всего досталось Холанду, который не реализовал хороший момент в конце матча.

Но мало где так быстро можно сделать шаг от антигероя к герою, как в футболе. “Ливерпуль” уже успел потерять очки, сыграв вничью с “Фулхэмом”, а “Манчестер Сити”, благодаря первым голам Холанда присоединился к группе лидеров английской Премьер-лиги.

Вряд ли можно было ожидать, что центральный матч первого тура получится зрелищным. “Вест Хэм” – команда, которая сколько угодно может играть без мяча, а “Сити”, напротив, от владения не хочет отказываться ни при каких условиях.

И наблюдать за происходящим в первом тайме было очень сложно. “Сити” владел мячом больше 80% игрового времени, но до ударов дело никак не доходило. С обеих сторон. “Вест Хэму” не удавалось контратаковать, “Сити” еще на половине поля “хаммерс” удавалось останавливать соперника. Гости фактически играли по схеме 2-3-5, где во второй линии действовали инвертированные фулбеки Канселу и Уокер, и Родри. Однако команде Гвардиолы долго не удалось подобраться к воротам “Вест Хэма”.

2 - West Ham only attempted 106 passes in the first half against Manchester City - indeed, since 2003-04, their two lowest totals for pass attempts in the first half of a Premier League home game have been in their last two against the Citizens (106 today, 92 in May). Chasing. pic.twitter.com/H7PhBHpUnu