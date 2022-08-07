Эрлинг Холанд забил в своем дебютном матче АПЛ. Видео

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил в своем дебютном матче АПЛ. На 35 минуте игры против "Вест Хэма" ему удалось заработать пенальти, а на 36 минуте – реализовать.

PREMIER MATCH ET PREMIER BUT POUR ERLING HAALAND EN PREMIER LEAGUE #WHUMCIpic.twitter.com/gw4alOQSFx — TOUS LES GOALS ⚽️ (@GoalEnDirect) August 7, 2022

Холанд перешел в "Сити" этим летом за 60 миллионов евро из дортмундской "Боруссии". Примечательно, что за свой предыдущий клуб он также забил в своем дебютном матче: 18 января 2020 года он вышел на замену в игре с "Аугсбургом" и оформил хет-трик за 23 минуты.

Также ему удалось забить и в своей дебютной игре за норвежский "Мёльде": в возрасте 16 лет он вышел на замену в игре кубка страны против "Волды", и ввалил первый гол команды. Игра завершилась победой команды Эрлинга со счетом 3:2.