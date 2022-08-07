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Эвертон близок к подписанию центрбека-воспитанника Ливерпуля
Конор Коуди вот-вот покинет Вулверхэмптон
Фото: Birmingham Live
"Эвертон" в ближайшее время заключит контракт с центральным защитником "Вулверхэмптон Уондерерс" Конором Коуди. Во вчерашней игре с "Челси" сразу два центрбека ливерпульского клуба получили травмы (Бен Годфри и Йерри Мина).
По информации издания Sky Sports, англичанин перейдет в "Эвертон" на правах аренды, однако в договор будет включена опция выкупа. Также сообщается, что клуб надеется закрыть сделку до следующего тура АПЛ, когда придется играть с "Астон Виллой".
"Вулвз" оценивают воспитанника "Ливерпуля" не менее чем в 12 миллионов фунтов. Сам же Конор намерен перейти в тот клуб, который сможет гарантировать ему игровое время. Игрок стремится проявить себя и поехать на ЧМ в Катаре со сборной Англии.
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