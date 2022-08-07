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Эвертон близок к подписанию центрбека-воспитанника Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Конор Коуди вот-вот покинет Вулверхэмптон

Эвертон близок к подписанию центрбека-воспитанника Ливерпуля

Фото: Birmingham Live

UA-Футбол
Новина українською

"Эвертон" в ближайшее время заключит контракт с центральным защитником "Вулверхэмптон Уондерерс" Конором Коуди. Во вчерашней игре с "Челси" сразу два центрбека ливерпульского клуба получили травмы (Бен Годфри и Йерри Мина).

По информации издания Sky Sports, англичанин перейдет в "Эвертон" на правах аренды, однако в договор будет включена опция выкупа. Также сообщается, что клуб надеется закрыть сделку до следующего тура АПЛ, когда придется играть с "Астон Виллой".

"Вулвз" оценивают воспитанника "Ливерпуля" не менее чем в 12 миллионов фунтов. Сам же Конор намерен перейти в тот клуб, который сможет гарантировать ему игровое время. Игрок стремится проявить себя и поехать на ЧМ в Катаре со сборной Англии.

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В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
07.08.2022 в 20:08
Забарного
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