Эвертон близок к подписанию центрбека-воспитанника Ливерпуля

"Эвертон" в ближайшее время заключит контракт с центральным защитником "Вулверхэмптон Уондерерс" Конором Коуди. Во вчерашней игре с "Челси" сразу два центрбека ливерпульского клуба получили травмы (Бен Годфри и Йерри Мина).

По информации издания Sky Sports, англичанин перейдет в "Эвертон" на правах аренды, однако в договор будет включена опция выкупа. Также сообщается, что клуб надеется закрыть сделку до следующего тура АПЛ, когда придется играть с "Астон Виллой".

"Вулвз" оценивают воспитанника "Ливерпуля" не менее чем в 12 миллионов фунтов. Сам же Конор намерен перейти в тот клуб, который сможет гарантировать ему игровое время. Игрок стремится проявить себя и поехать на ЧМ в Катаре со сборной Англии.