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Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2. Обзор матча и видео голов
Манчестер Юнайтед – Брайтон ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 7 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг проиграл свой первый матч официальный матч в качестве главного тренера “Манчестер Юнайтед”. Первый тайм был шокирующим для болельщиков МЮ – у их команды ничего не получалось в атаке, а “Брайтон” забил два гола благодаря прекрасным командным действиям – дублем отметился Паскаль Гросс. После перерыва тен Хаг выпустил Роналду и опустил ниже Эриксена, у “Юнайтед” были какие-то моменты, но отыграть удалось только один мяч, да и тот был автоголом. “Брайтон” впервые в своей истории побеждает на “Олд Траффорд” и абсолютно заслужил этот результат.
Чемпионат Англии, первый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”
Голы: Мак Аллистер 68 (авт.) – Гросс 30, Гросс 39
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