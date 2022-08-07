Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2. Обзор матча и видео голов

Эрик тен Хаг проиграл свой первый матч официальный матч в качестве главного тренера “Манчестер Юнайтед”. Первый тайм был шокирующим для болельщиков МЮ – у их команды ничего не получалось в атаке, а “Брайтон” забил два гола благодаря прекрасным командным действиям – дублем отметился Паскаль Гросс. После перерыва тен Хаг выпустил Роналду и опустил ниже Эриксена, у “Юнайтед” были какие-то моменты, но отыграть удалось только один мяч, да и тот был автоголом. “Брайтон” впервые в своей истории побеждает на “Олд Траффорд” и абсолютно заслужил этот результат.

Чемпионат Англии, первый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Брайтон” 1:2

Голы: Мак Аллистер 68 (авт.) – Гросс 30, Гросс 39