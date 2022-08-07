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Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Манчестер Юнайтед – Брайтон ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 7 августа 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2. Обзор матча и видео голов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик тен Хаг проиграл свой первый матч официальный матч в качестве главного тренера “Манчестер Юнайтед”. Первый тайм был шокирующим для болельщиков МЮ – у их команды ничего не получалось в атаке, а “Брайтон” забил два гола благодаря прекрасным командным действиям – дублем отметился Паскаль Гросс. После перерыва тен Хаг выпустил Роналду и опустил ниже Эриксена, у “Юнайтед” были какие-то моменты, но отыграть удалось только один мяч, да и тот был автоголом. “Брайтон” впервые в своей истории побеждает на “Олд Траффорд” и абсолютно заслужил этот результат.

Чемпионат Англии, первый тур. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Брайтон” 1:2

Голы: Мак Аллистер 68 (авт.) – Гросс 30, Гросс 39

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В статье: Криштиану Роналду Английская Премьер-лига АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед видеоповторы Паскаль Гросс Дэнни Уэлбек
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