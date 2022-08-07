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Только Агуэро и Холанд оформляли дубль в дебютной игре АПЛ за Ман Сити

Англия
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Отличный дебют норвежца в чемпионате Англии

Только Агуэро и Холанд оформляли дубль в дебютной игре АПЛ за Ман Сити

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче первого тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл лондонский "Вест Хэм".

Дублем в составе "горожан" отметился новоиспеченный форвард команды Пепа Гвардиолы Эрлинг Холанд. Норвежец сначала на 36-й минуте встречи реализовал пенальти, который сам заработал, а на 65-й уже с игры удвоил преимущество гостей.

Таким образом, 22-летний Холанд стал лишь вторым игроком в истории "Ман Сити", который забил дважды в своем дебютном поединке в АПЛ. Первым был Серхио Агуэро, который в последствии стал лучшим бомбардиром клуба за все время.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эрлинг Холанд
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