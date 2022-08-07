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Только Агуэро и Холанд оформляли дубль в дебютной игре АПЛ за Ман Сити
Отличный дебют норвежца в чемпионате Англии
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче первого тура АПЛ "Манчестер Сити"
Дублем в составе "горожан" отметился новоиспеченный форвард команды Пепа Гвардиолы Эрлинг Холанд. Норвежец сначала на 36-й минуте встречи реализовал пенальти, который сам заработал, а на 65-й уже с игры удвоил преимущество гостей.
Таким образом, 22-летний Холанд стал лишь вторым игроком в истории "Ман Сити", который забил дважды в своем дебютном поединке в АПЛ. Первым был Серхио Агуэро, который в последствии стал лучшим бомбардиром клуба за все время.
2 - Erling Haaland is the second Manchester City player to score a brace on his Premier League debut, following Sergio Agüero in August 2011. Heir. pic.twitter.com/gkPyTX7RKl— OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2022
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