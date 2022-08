Только Агуэро и Холанд оформляли дубль в дебютной игре АПЛ за Ман Сити

В матче первого тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл лондонский "Вест Хэм".

Дублем в составе "горожан" отметился новоиспеченный форвард команды Пепа Гвардиолы Эрлинг Холанд. Норвежец сначала на 36-й минуте встречи реализовал пенальти, который сам заработал, а на 65-й уже с игры удвоил преимущество гостей.

Таким образом, 22-летний Холанд стал лишь вторым игроком в истории "Ман Сити", который забил дважды в своем дебютном поединке в АПЛ. Первым был Серхио Агуэро, который в последствии стал лучшим бомбардиром клуба за все время.

2 - Erling Haaland is the second Manchester City player to score a brace on his Premier League debut, following Sergio Agüero in August 2011. Heir. pic.twitter.com/gkPyTX7RKl