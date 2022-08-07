Рой Кин: Фред и Мактоминей - недостаточно хороши. Они не вернут МЮ борьбу за титул

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике Фреда и Скотта Мактоминея за игру против "Брайтона" в первом туре АПЛ.

Я уже давно говорю об этом: Фред и Мактоминей – недостаточно хорошие футболисты. Они не вернут Манчестер Юнайтед к конкуренции на вершине таблицы. Мы видим это неделю за неделей. Они не способны на это", – рассказал ирландец.