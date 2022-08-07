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Рой Кин: Фред и Мактоминей - недостаточно хороши. Они не вернут МЮ борьбу за титул
Легенда "красных дьяволов" не доволен игрой пары хавбеков
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике Фреда и Скотта Мактоминея за игру против "Брайтона" в первом туре АПЛ.
"Заметно отсутствие умения принимать решения и не хватает футбольного интеллекта со стороны полузащитников, особенно Фреда.
Я уже давно говорю об этом: Фред и Мактоминей – недостаточно хорошие футболисты. Они не вернут Манчестер Юнайтед к конкуренции на вершине таблицы. Мы видим это неделю за неделей. Они не способны на это", – рассказал ирландец.
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Источник:Daily Mail
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2022 в 23:02
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