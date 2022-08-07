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Рой Кин: Фред и Мактоминей - недостаточно хороши. Они не вернут МЮ борьбу за титул

Англия
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(1 голосов)

Легенда "красных дьяволов" не доволен игрой пары хавбеков

Рой Кин: Фред и Мактоминей - недостаточно хороши. Они не вернут МЮ борьбу за титул

Новина українською

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подверг критике Фреда и Скотта Мактоминея за игру против "Брайтона" в первом туре АПЛ.

"Заметно отсутствие умения принимать решения и не хватает футбольного интеллекта со стороны полузащитников, особенно Фреда.

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Я уже давно говорю об этом: Фред и Мактоминей – недостаточно хорошие футболисты. Они не вернут Манчестер Юнайтед к конкуренции на вершине таблицы. Мы видим это неделю за неделей. Они не способны на это", – рассказал ирландец.

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В статье: Рой Кин Фред Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Скотт МакТоминей
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.08.2022 в 23:02
Рой Кин: Фред и Мактоминей - недостаточно хорошы.(с) хорошЫ???????
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