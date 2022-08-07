Гвардиола: Холанд кое-что даст Сити, однако мы не можем надеяться лишь на него

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал дебютный матч Эрлинга Холанда в АПЛ. "Горожане" уверенно обыграли лондонский "Вест Хэм", благодаря дублю норвежца.

"Все сыграли великолепно, но то, что Эрлинг забил свои первые два гола, хорошо и для него, и для нас. Он создает угрозу для других команд, но не сможет решить все наши проблемы.

Он кое-что даст нашей команде, однако мы совершим ошибку, если понадеемся только на него. Я очень рад за него. Он забил два гола – разговоры прекратятся. Он забивал в Зальцбурге, Дортмунде, так что, надеюсь, продолжит и здесь.

Эрлинг подписал контракт на пять лет, но я надеюсь, что он сможет играть тут и дольше. И он может принести нам пользу, и мы можем помочь его развитию, дать его игре что-то новое, сделать его более сильным игроком – не только тем, кто лишь забивает голы", – рассказал испанский коуч.