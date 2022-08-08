Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие

На самом деле великие имеют право на все, кроме слабости.

Криштиану Роналду, видимо, этого не знал, когда сначала объявил: "Король возвращается" перед товарняком из "Райо Вальекано", а после ранней замены сбежал со стадиона на собственном спорткаре.

Контакт с реальностью для португальца как поцелуй с грузовиком. Отказавшись от предсезонного турне, он больше напоминает макет форварда, чем, собственно, игрока. Эрик тен Хаг прав:

"Сейчас я не могу сказать, что он в форме. Он не на уровне других игроков "МЮ", потому что пропустил много времени. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок".

С момента назначения новый менеджер пытается быть жестким. Видно, как Роналду это бесит. Не попав в основу на матч 1-го тура АПЛ, он корчил гримасы, когда в ворота "МЮ" влетали голы – ну, чисто поздний Бейл в Мадриде.

Разница только в том, что Гарета на поле не выпускали, а Криштиану свои 40 минут получил, однако "Брайтон" все равно победил на поле "Ман Юнайтед" - впервые за 113 лет.

"Король" не вернулся и в этот раз тоже.

***

И вот на фоне такой формы и результатов – неистовое желание перейти в топ-клуб.

Агент Роналду Жорже Мендеш уже обил пороги всех грандов. Инсайдеры пишут, что его клиент одержим Лигой чемпионов, где у него рекорд по количеству голов, которому теоретически может угрожать Лео Месси. Для португальца, как оказывается, это святое.

Собственно, игнорирование предсезонки в "МЮ" было четким знаком для всех – я свободен, готовьте ваши кошельки. Но никто не пришел.

Ronaldo in this transfer window



: @CrewsmatMoroccopic.twitter.com/vRHBiZeUON — Troll Football Media (@Troll__Footbal) July 29, 2022

У Гвардиолы есть Холанд, у Клоппа – Нуньес, у Конте – Кейн; "Реал" молится на Бензема и развитие молодежи; у итальянцев банально нет столько денег, а атака "ПСЖ" укомплектована, пожалуй, лучше всех в мире.

Из реальных вариантов вырисовывались только "Бавария" и "Атлетико", однако немцы выбрали философию Нагельсманна, и уже в 1-м туре забили шесть раз победителю ЛЕ. Зачем им Роналду? Воровать голы в Мане и Мусиялы?

В результате Оливер Кан вышел к прессе, чтобы сказать однозначное "нет":

"Между собой мы обсуждали этот вопрос. Я уверен, что Роналду – один из лучших футболистов, когда-либо живших на планете. Но, несмотря на все наше уважение, мы решили, что он не впишется в игру "Баварии".

Еще зашкварнее вышло с "Атлетико". Кто его вообще надоумил туда обратиться? Роналду забил 25 голов в 35 матчах с "Матрасниками" и выкидывал их из Лиги чемпионов, даже покинув Испанию. Местные болельщики его ненавидят.

Cristiano Ronaldo Nightmare of Atletico Madrid. pic.twitter.com/yVMC8AsDs8 — TCR. (@TeamCRonaldo) August 1, 2022

Мендеш мог заходить на чай к Энрике Сересо; Жоржина Родригес – подписываться в Instagram на жену Диего Симеоне, но ультрас помнят все:

"Мы выражаем абсолютное неприятие возможного подписания Роналду. Вышеупомянутый игрок является полной противоположностью ценностям, которые свойственны "Атлетико" – щедрости, простоте и смирению. Даже в том случае, а это маловероятно, что находящийся на откровенном спаде Криштиану поможет завоевать титул, мы его не примем".

После этого Сересо немедленно дал заднюю, а вот фанаты "Реала" задумались – что для португальца "сливочная" футболка? Пустое место? Над мадридским наследием CR7 нависла тень.

Да и на немадридском тоже.

***

Футбол – спорт командный. Ты можешь праздновать гол при счете 0:4, но тогда лучше не возвращайся в раздевалку.

В жизни Криштиану было два главных клуба – "Манчестер Юнайтед", где сэр Алекс Фергюсон его воспитал и научил футболу, и "Реал", с которым нападающий выиграл почти все свои трофеи.

За один месяц он обидел фанатов и "Сливочных", и "Красных дьяволов". Ради чего? Цифр в справочнике, которые никто не узнает, кроме фанатов статистики? Какой-то бред.

Вот вы в курсе, сколько голов в Лиге чемпионов забил Шевченко? А Дель Пьеро, Анри, ван Бастен? Более того, вы желаете это знать? Это для вас действительно важно?

А вот для Роналда ответ, похоже, положительный. Бедняга так зациклился на собственных цифрах, что забыл о принципиальности вековых дерби, командной этике, партнерах. Все, что осталось – голы и отрыв от Лионеля Месси. На днях сестра Криштиану даже высмеяла гол Лео в падении из-за себя, потому что он почти не оттолкнулся от земли, не то что ее брат… Серьезно?!

UEFA Champions League All-Time Top Goalscorers

1⃣4⃣0⃣ - Cristiano Ronaldo ????????

1⃣2⃣5⃣ - Lionel Messi ????????

8⃣6⃣ - Robert Lewandowski ????????

8⃣3⃣ - Karim Benzema ????????

7⃣1⃣ - Raúl ????????

5⃣6⃣ - Ruud van Nistelrooy ????????

5⃣2⃣ - Thomas Müller ????????

5⃣0⃣ - Thierry Henry ???????? pic.twitter.com/5cqD8YLbLH — Yanek Stats (@yanekstats) April 12, 2022

Если семья пятикратного обладателя ЗМ до сих пор думает о таком, то это грустно. Соперничество, когда-то двигавшее вперед обоих, превратилось в разрушительную манию по крайней мере для одного.

Между тем, менеджеров не обманешь. С приходом Роналду Рашфорд и Бруну пережили в "МЮ" то же, что и Дибала с Игуаином в "Юве" - и в обоих случаях индивидуальный спад выливался в командную катастрофу. Что в Турине, что в Манчестере CR7 добился некоторых успехов, но структура игры ломалась; титулы доставались другим.

Предложения? Роналду может ждать еще сколько угодно, но ему 37, а вокруг не идиоты.

***

По правде, выбор у некогда грозного нападающего совсем невелик.

Инфографика: Statsbomb

Можно либо уменьшать зарплатные запросы раза в три, либо продолжать клоунаду, либо… смириться со своими годами.

Смириться, что защитники "Брайтона" быстрее и энергичнее; что тренер может хоть каждую неделю оставлять его на скамейке; что предложения из экзотических стран нужно рассматривать серьезно, а не задирать нос.

Ну и еще – заботиться о своем наследии. Это же не только о цифрах - если бы дело было в них, то Ромарио имел бы больше поклонников, чем Пеле, Кройф был бы никем на фоне Бицана, а Роналдиньо с его "жалкими" 70 голами за "Барсу" помнили бы разве что гики.

Криштиану был великим бомбардиром, но и ему пришла пора понять красоту ассиста после выхода на замену в матче Кубка лиги, ведь именно в нем – роль и судьба ветерана. И тогда фанаты "МЮ" еще не раз споют о нем песню, как 15 лет назад, и в Мадриде похвалят за бокалом вина, потому что кто не любит вспомнить былое?

Это и будет его наследие; так оно работает, а не "купите меня кто-нибудь, даже вчерашние враги, потому что я хочу за ваш счет обновить еще несколько циферок".

Цирк, да и все. Где-то на одном уровне с Бэйлом, который сейчас в Калифорнии раздает интервью на испанском. В обоих случаях делают они, а стыдно нам.