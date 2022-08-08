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Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие

Англия
(2 голосов)

Пора смириться с собственными годами

Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Stacpoole/Offside/Offside

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На самом деле великие имеют право на все, кроме слабости.

Криштиану Роналду, видимо, этого не знал, когда сначала объявил: "Король возвращается" перед товарняком из "Райо Вальекано", а после ранней замены сбежал со стадиона на собственном спорткаре.

Контакт с реальностью для португальца как поцелуй с грузовиком. Отказавшись от предсезонного турне, он больше напоминает макет форварда, чем, собственно, игрока. Эрик тен Хаг прав:

"Сейчас я не могу сказать, что он в форме. Он не на уровне других игроков "МЮ", потому что пропустил много времени. Ему нужны матчи и тренировки. Много тренировок".

С момента назначения новый менеджер пытается быть жестким. Видно, как Роналду это бесит. Не попав в основу на матч 1-го тура АПЛ, он корчил гримасы, когда в ворота "МЮ" влетали голы – ну, чисто поздний Бейл в Мадриде.

Разница только в том, что Гарета на поле не выпускали, а Криштиану свои 40 минут получил, однако "Брайтон" все равно победил на поле "Ман Юнайтед" - впервые за 113 лет.

"Король" не вернулся и в этот раз тоже.

***

И вот на фоне такой формы и результатов – неистовое желание перейти в топ-клуб.

Агент Роналду Жорже Мендеш уже обил пороги всех грандов. Инсайдеры пишут, что его клиент одержим Лигой чемпионов, где у него рекорд по количеству голов, которому теоретически может угрожать Лео Месси. Для португальца, как оказывается, это святое.

Собственно, игнорирование предсезонки в "МЮ" было четким знаком для всех – я свободен, готовьте ваши кошельки. Но никто не пришел.

У Гвардиолы есть Холанд, у Клоппа – Нуньес, у Конте – Кейн; "Реал" молится на Бензема и развитие молодежи; у итальянцев банально нет столько денег, а атака "ПСЖ" укомплектована, пожалуй, лучше всех в мире.

Из реальных вариантов вырисовывались только "Бавария" и "Атлетико", однако немцы выбрали философию Нагельсманна, и уже в 1-м туре забили шесть раз победителю ЛЕ. Зачем им Роналду? Воровать голы в Мане и Мусиялы?

В результате Оливер Кан вышел к прессе, чтобы сказать однозначное "нет":

"Между собой мы обсуждали этот вопрос. Я уверен, что Роналду – один из лучших футболистов, когда-либо живших на планете. Но, несмотря на все наше уважение, мы решили, что он не впишется в игру "Баварии".

Еще зашкварнее вышло с "Атлетико". Кто его вообще надоумил туда обратиться? Роналду забил 25 голов в 35 матчах с "Матрасниками" и выкидывал их из Лиги чемпионов, даже покинув Испанию. Местные болельщики его ненавидят.

Мендеш мог заходить на чай к Энрике Сересо; Жоржина Родригес – подписываться в Instagram на жену Диего Симеоне, но ультрас помнят все:

"Мы выражаем абсолютное неприятие возможного подписания Роналду. Вышеупомянутый игрок является полной противоположностью ценностям, которые свойственны "Атлетико" – щедрости, простоте и смирению. Даже в том случае, а это маловероятно, что находящийся на откровенном спаде Криштиану поможет завоевать титул, мы его не примем".

После этого Сересо немедленно дал заднюю, а вот фанаты "Реала" задумались – что для португальца "сливочная" футболка? Пустое место? Над мадридским наследием CR7 нависла тень.

Да и на немадридском тоже.

***

Футбол – спорт командный. Ты можешь праздновать гол при счете 0:4, но тогда лучше не возвращайся в раздевалку.

В жизни Криштиану было два главных клуба – "Манчестер Юнайтед", где сэр Алекс Фергюсон его воспитал и научил футболу, и "Реал", с которым нападающий выиграл почти все свои трофеи.

За один месяц он обидел фанатов и "Сливочных", и "Красных дьяволов". Ради чего? Цифр в справочнике, которые никто не узнает, кроме фанатов статистики? Какой-то бред.

Вот вы в курсе, сколько голов в Лиге чемпионов забил Шевченко? А Дель Пьеро, Анри, ван Бастен? Более того, вы желаете это знать? Это для вас действительно важно?

А вот для Роналда ответ, похоже, положительный. Бедняга так зациклился на собственных цифрах, что забыл о принципиальности вековых дерби, командной этике, партнерах. Все, что осталось – голы и отрыв от Лионеля Месси. На днях сестра Криштиану даже высмеяла гол Лео в падении из-за себя, потому что он почти не оттолкнулся от земли, не то что ее брат… Серьезно?!

Если семья пятикратного обладателя ЗМ до сих пор думает о таком, то это грустно. Соперничество, когда-то двигавшее вперед обоих, превратилось в разрушительную манию по крайней мере для одного.

Между тем, менеджеров не обманешь. С приходом Роналду Рашфорд и Бруну пережили в "МЮ" то же, что и Дибала с Игуаином в "Юве" - и в обоих случаях индивидуальный спад выливался в командную катастрофу. Что в Турине, что в Манчестере CR7 добился некоторых успехов, но структура игры ломалась; титулы доставались другим.

Предложения? Роналду может ждать еще сколько угодно, но ему 37, а вокруг не идиоты.

***

По правде, выбор у некогда грозного нападающего совсем невелик.

Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие - изображение 1
Инфографика: Statsbomb

Можно либо уменьшать зарплатные запросы раза в три, либо продолжать клоунаду, либо… смириться со своими годами.

Смириться, что защитники "Брайтона" быстрее и энергичнее; что тренер может хоть каждую неделю оставлять его на скамейке; что предложения из экзотических стран нужно рассматривать серьезно, а не задирать нос.

Ну и еще – заботиться о своем наследии. Это же не только о цифрах - если бы дело было в них, то Ромарио имел бы больше поклонников, чем Пеле, Кройф был бы никем на фоне Бицана, а Роналдиньо с его "жалкими" 70 голами за "Барсу" помнили бы разве что гики.

Криштиану был великим бомбардиром, но и ему пришла пора понять красоту ассиста после выхода на замену в матче Кубка лиги, ведь именно в нем – роль и судьба ветерана. И тогда фанаты "МЮ" еще не раз споют о нем песню, как 15 лет назад, и в Мадриде похвалят за бокалом вина, потому что кто не любит вспомнить былое?

Это и будет его наследие; так оно работает, а не "купите меня кто-нибудь, даже вчерашние враги, потому что я хочу за ваш счет обновить еще несколько циферок".

Цирк, да и все. Где-то на одном уровне с Бэйлом, который сейчас в Калифорнии раздает интервью на испанском. В обоих случаях делают они, а стыдно нам.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (12)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
08.08.2022 в 11:43
Трепеши, блевалдо, скоро Месси тебя обгонит по голам в ЛЧ. Готовь верёвку и мыло)))
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2022 в 11:01
Браво, автору! Браво Вам, Роман! Ну ведь можете объективно, без предвзятости сказать все как есть. Причём, без какой-то язвительности или желания понравиться определенной категории читателей. Я могу лишь подтвердить Ваши слова, что нельзя так эгоистично вести себя по отношению к партнерам по команде, к тренерам, к болельщикам. В памяти людей останется не личная статистика, а отношение игрока к окружающим его людям. ЛМ-ЧМ 2022!
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+3
0
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Ігнатенко
08.08.2022 в 11:04
от нарешті бачу від вас більш-менш адекватний коментар. Але якщо ви б додали сюди ще порівняння з Мессі, котрий проміняв велику Барсу на гроші, та Неймаром, який здійснив те ж саме але в більш ранньому віці, то я б навіть потис би вам руку
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2022 в 11:09
Дякую за гумор, але брехня про гроші і Мессі нЄ проканала! Всі розумні пам'ятають, що коли Ла Ліга ввела нові фінансові правила, Мессі сам запропонував клубу відмовитись від 50% своєї зарплати. І якщо ти, тупий фанат реалу, цього не знав, то що ти туту робиш? ЛЄО МЕССІ - ЧЕМПІОН СВІТУ 2022!!!
+3
0
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Ігнатенко
08.08.2022 в 11:18
Слова Мессі багато разів не відповідали його вчинкам. Він в багатьох інтерв'ю клявся, що ні за що не покине Барселону, але потім перех його відходом, він же сам розповів, що просив Бартомеу його продати через брак трофеїв. Тому я більше схиляюсь до слів Лапорти, що жодних пропозицій він сторони Мессі не надходило і він просто пішов по закінченні контракту. Все ж таки слова президента клубу мають більшу вагу
0
-1
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Ігнатенко
08.08.2022 в 11:20
Наскільки я розумію ви являєтесь більше фанатом Мессі ніж вболівальником Барселони? Я правильно зрозумів?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2022 в 12:31
Слова Месси всегда соответствовали его поступкам. У тебя, тупой фанат реала, не получилось закосить под фаната великой Барселоны. Можешь в дальнейшем и не пытаться втиснуться в ряды друзей фанатов великой Барселоны. Кстати, твой IP адрес из Харькова.... И этому есть логическое объяснение. Вобщем, тупой фанат реала, остынь... Лео Месси - чемпион мира 2022!!!
0
0
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Ігнатенко
08.08.2022 в 11:01
Ласкаво просимо в клуб Неймара, Бейла та Мессі. Єдине, що викликає повагу і за що не варто зараз занадтно критикувати Роналду це те, що він навідміну від цих індивідуумів протримався на найвищому рівні найдовше
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2022 в 11:06
.... І це завдяки тому факту, що він сам собі брав паузу, коли матчі були у графіку - матч кожні три дні. Тобто, коли команда грала 5 матчів впродовж 15 днів, Роналду вибирав собі слабкішого суперника і міг відіграти лише три матчі із 5. І все заради поповнення стоєї статистики. Ось і довідпочівався, що буде грати у ЛЄ. ЛМ-ЧС 2022!!!
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0
0
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Ігнатенко
08.08.2022 в 11:08
тобто на вашу думку Роналду потрібно було перейти не в АПЛ, а в щось типу французького чемпіонату, де майже кожен матч рівня товариського?
0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2022 в 11:10
Ні, йому потрібно було лише виконувати умови контракту у клубі, куди він прийшов. І не вигадувати собі привілеї! ЛМ-ЧС 2022!!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.08.2022 в 10:44
так и есть! нарциссизм во всей красе!
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