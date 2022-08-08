Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа

UA-Футбол подготовил для вас список матчей, которые привлекут ваше внимание на этой неделе – с 8 по 14 августа.

Итак, во вторник, 9 августа, мы увидим, сможет ли "Динамо" пройти "Штурм" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Начало игры на поле австрийцев в 21:30. Чуть раньше (в 20:45) начнется игра между "Митьюлланном" и "Бенфикой", победитель этой пары как раз и сыграет с победителем пары "Динамо" - "Штурм". Учитывая, что португальцы в первом матче победили с разницей в три мяча, ожидаем, что наконец-то с первых минут сыграет пока находящийся в статусе резервиста Роман Яремчук.

В среду, 10 августа, состоится матч за Суперкубок Европы, в котором сойдутся мадридский "Реал" и немецкий "Айнтрахт". Игра начнется в 22:00.

В четверг, 11 августа, "Заря" будет защищать свое преимущество над "Университатей" в третьем раунде квалификации Лиги Конференций. Начало – в 20:30. Одним глазом можно последить за противостоянием сербского "Партизана" и кипрского АЕК в Лиге Европы (22:00) – победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с "Днепром-1".

На этой неделе стартуют еще два ТОП-чемпионата – в Испании и Италии. То есть остается дождаться только УПЛ. В пятницу, 12 августа, можно посмотреть матч "Фрайбург" – "Боруссия" Дортмунд (21:30), обе команды победили в первом туре. Или первый матч в Ла Лиге – "Осасуна" сыграет с обновленной "Севильей" (22:00).

13 августа

В Англии суббота начнется матчем "Астон Вилла" – "Эвертон" (14:30), где наверняка сыграет Виталий Миколенко. В 17:00 будем следить за игрой Зинченко в составе "Арсенала" против "Лестера". Параллельно "Манчестер Сити" будет экзаменовать "Борнмут". Завершит программу в АПЛ игра "Бернтфорд" – "Манчестер Юнайтед" (19:30).

Во Франция проверим, готовы ли Месси и Неймар феериты постоянно – в 22:00 ПСЖ будет принимать "Монпелье".

Любителям немецкого футбола рекомендуем поединок "Кельна" и "Лейпцига" (16:30), в 19:30 "Шальке" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Италия порадует нас матчами "Милан" – "Удинезе" и "Сампдория" – "Аталанта" в 19:30, а после них "Интер" будет играть на выезде с "Лечче".

Наконец-то в Испании фанаты "Барселоны" будут следить, как Левандовский и компания сыграют с "Райо Вальекано" (22:00).

14 августа

В Англии уже во втором туре будет дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом" (18:30).

В это же время в Германии "Бавария" будет принимать "Вольфсбург" (18:30).

В Италии "Рома" приедет в гости к "Салернитане" (21:30).

А в Испании в 23:00 "Алмерия" начнет свой матч с "Реалом".

Напомним, что за ходом поединков можно следить в матч-центре UA-Футбол.