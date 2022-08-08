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Манчестер Юнайтед работает над приобретением полузащитника Ювентуса
Адриен Рабьо может продолжить карьеру в Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приобретением французского полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. "Красные дьяволы" уже начали работу над подписанием 27-летнего футболиста, сообщает The Athletic.
Ранее английский клуб не оставлял попыток подписать полузащитника "Барселоны" Фрэнки Де Йонга. Руководство "МЮ" должны решить, попытаются ли они подписать Рабьо параллельно с переговорами по Де Йонгу, или же будут дожидаться результата встречи с нидерландцем, прежде чем принять решение по игроку "Ювентуса".
Контракт Адриена со "старой синьорой" действует до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 француз сыграл 42 матча за "Ювентус" во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.
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