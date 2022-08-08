Англия
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Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored
Вполне достойно
Getty Images / Global Images Ukraine
Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков первого тура АПЛ.
В команде нашлось место для украинца. За свой дебют в форме "Арсенал" Александр Зинченко удостоился комплиментов от WhoScored - он занял место на левом крыле обороны, где его чаще всего используют в Англии.
Напомним, что в игре против "Кристал Пэлас" Зинченко отдал голевую передачу.
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