Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored

Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков первого тура АПЛ.

В команде нашлось место для украинца. За свой дебют в форме "Арсенал" Александр Зинченко удостоился комплиментов от WhoScored - он занял место на левом крыле обороны, где его чаще всего используют в Англии.

Напомним, что в игре против "Кристал Пэлас" Зинченко отдал голевую передачу.