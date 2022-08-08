  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored

Англия
(2 голосов)

Вполне достойно

Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аналитический портал WhoScored составил символическую сборную лучших игроков первого тура АПЛ.

В команде нашлось место для украинца. За свой дебют в форме "Арсенал" Александр Зинченко удостоился комплиментов от WhoScored - он занял место на левом крыле обороны, где его чаще всего используют в Англии.

Дебют удался. Зинченко - в сборной лучших игроков тура АПЛ по данным WhoScored - изображение 1

Напомним, что в игре против "Кристал Пэлас" Зинченко отдал голевую передачу.

Читайте также"Хороший и надежный дебют". Что пишут британские журналисты о дебюте Зинченко за Арсенал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде