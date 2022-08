Вернер перейдет в Лейпциг. Челси продаст немца значительно дешевле, чем покупал

"РБ Лейпциг" договорился с "Челси" по возвращению нападающего Тимо Вернера, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер. "Синие" получат за форварда 20 миллионов евро чистыми.

Done deal ✅ Timo Werner joins RB Leipzig - confirmed. Clubs agreed on a permanent deal today. Chelsea receive a transfer fee of €30m - bonuses included. Guarantee fee is €20m. The 26yo striker gonna fly to Germany today. Medical check tomorrow. ????????#CFC @SPORT1 pic.twitter.com/4GgZrWN9Xy