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Вернер перейдет в Лейпциг. Челси продаст немца значительно дешевле, чем покупал

Англия
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У очередного страйкера "синих" не получилось

Вернер перейдет в Лейпциг. Челси продаст немца значительно дешевле, чем покупал

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"РБ Лейпциг" договорился с "Челси" по возвращению нападающего Тимо Вернера, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер. "Синие" получат за форварда 20 миллионов евро чистыми.

Сообщается, что ещё 10 миллионов будут прописаны в виде бонусной части.

По информации Николо Скиры, немец подпишет контракт до 2027 года.

Вернер пришел в "Челси" из "Лейпцига" в 2020 году за 53 миллиона евро. 26-летний нападающий провел за "синих" 89 матчей, забил 23 гола и отдал 21 голевую передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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