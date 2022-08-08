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Вернер перейдет в Лейпциг. Челси продаст немца значительно дешевле, чем покупал
У очередного страйкера "синих" не получилось
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"РБ Лейпциг" договорился с "Челси" по возвращению нападающего Тимо Вернера, сообщает журналист Sport1.de Патрик Бергер. "Синие" получат за форварда 20 миллионов евро чистыми.
Done deal ✅ Timo Werner joins RB Leipzig - confirmed. Clubs agreed on a permanent deal today. Chelsea receive a transfer fee of €30m - bonuses included. Guarantee fee is €20m. The 26yo striker gonna fly to Germany today. Medical check tomorrow. ????????#CFC @SPORT1 pic.twitter.com/4GgZrWN9Xy— Patrick Berger (@berger_pj) August 8, 2022
Сообщается, что ещё 10 миллионов будут прописаны в виде бонусной части.
По информации Николо Скиры, немец подпишет контракт до 2027 года.
Вернер пришел в "Челси" из "Лейпцига" в 2020 году за 53 миллиона евро. 26-летний нападающий провел за "синих" 89 матчей, забил 23 гола и отдал 21 голевую передачу.
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