Фофана интересен ПСЖ. Парижане следят за попытками Челси его подписать

"ПСЖ" интересуется защитником "Лестера" Уэсли Фофаной, сообщает Le Parisien. Парижане могут перебить предложение "Челси".

Сообщается, что "Лестер" отклонил два предложения "Челси" на 75 и 82 миллиона евро. "ПСЖ" внимательно следит за ситуацией.

Ранее уже сообщалось, что "Лестер" хочет за Фофану 85 миллионов фунтов. "Челси" не хочет давать столько, а рассчитывает подписать защитника меньше чем за 80 миллионов.

В прошлом сезоне Уэсли провел за "Лестер" всего 12 матчей и забил 1 гол. Игрок был травмирован большую часть чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро.