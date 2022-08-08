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Фофана интересен ПСЖ. Парижане следят за попытками Челси его подписать
"Синим" стоит поторопиться
Фото: twitter.com/LCFC
"ПСЖ" интересуется защитником "Лестера" Уэсли Фофаной, сообщает Le Parisien. Парижане могут перебить предложение "Челси".
Сообщается, что "Лестер" отклонил два предложения "Челси" на 75 и 82 миллиона евро. "ПСЖ" внимательно следит за ситуацией.
Ранее уже сообщалось, что "Лестер" хочет за Фофану 85 миллионов фунтов. "Челси" не хочет давать столько, а рассчитывает подписать защитника меньше чем за 80 миллионов.
В прошлом сезоне Уэсли провел за "Лестер" всего 12 матчей и забил 1 гол. Игрок был травмирован большую часть чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 40 миллионов евро.
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