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Челси отдаст защитника Сарра в аренду Монако

Англия
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Челси отдаст защитника Сарра в аренду Монако

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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"Монако" арендует защитника "Челси" Маланга Сарра, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Клуб из княжества арендует фуллбека с обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

Пункт об обязательстве выкупа включится по достижению игроком определенных показателей.

Сарр уже отправился в Монако на медосмотр. В случае выкупа, стороны подпишут соглашение на пять лет.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел за "Челси" 21 матч и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает француза в 8 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Маланг Сарр
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