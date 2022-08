Челси отдаст защитника Сарра в аренду Монако

"Монако" арендует защитника "Челси" Маланга Сарра, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Клуб из княжества арендует фуллбека с обязательством выкупа за 15 миллионов евро.

Пункт об обязательстве выкупа включится по достижению игроком определенных показателей.

???? Chelsea have verbal agreement with Monaco for Malang Sarr loan. Sorting final details. Obligation to buy at ~€15m if conditions met (high appearances). If deal turned permanent, 5yr contract. 23yo defender in Monaco for medical @TheAthleticUK #CFC #ASM https://t.co/UQmZ12NoEc