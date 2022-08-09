Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон объявил об аренде центрбека-воспитанника Ливерпуля
Защитник сборной Англии перебрался в стан "ирисок"
Фото: evertonfc.com
"Эвертон" продолжает работать над комплектацией состава во время летнего трансферного окна. Как сообщает официальный сайт ирисок, очередным новичком команды стал центральный защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди.
29-летний футболист перебрался в "Эвертон" на правах годичной аренды. В ливерпульском клубе Коуди будет выступать под 30-м номером.
Конор является игроком "волков" с 2015 года. В прошлом сезон он отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Добавим, что защитник - воспитанник "Ливерпуля", принципиального соперника "Эвертона".
В его активе также 10 матчей за национальную сборную Англии.
Ready to get down to work. ???? pic.twitter.com/mE4WH6DPvQ— Everton (@Everton) August 8, 2022
Популярное сейчас
- Как Палоп Шахтеру: норвежский голкипер вырвал для команды ничью на 94-й минуте
- Россия в одностороннем порядке выводит из-под инспекций США свое ядерное оружие
- Металлист определился с местом проведения матчей УПЛ
- Матчи Динамо и Зари, Суперкубок УЕФА, старт Италии и Испании. Расписание футбола на 8-14 августа
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925