  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон объявил об аренде центрбека-воспитанника Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон объявил об аренде центрбека-воспитанника Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Защитник сборной Англии перебрался в стан "ирисок"

Эвертон объявил об аренде центрбека-воспитанника Ливерпуля

Фото: evertonfc.com

Новина українською

"Эвертон" продолжает работать над комплектацией состава во время летнего трансферного окна. Как сообщает официальный сайт ирисок, очередным новичком команды стал центральный защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди.

29-летний футболист перебрался в "Эвертон" на правах годичной аренды. В ливерпульском клубе Коуди будет выступать под 30-м номером.

Конор является игроком "волков" с 2015 года. В прошлом сезон он отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Добавим, что защитник - воспитанник "Ливерпуля", принципиального соперника "Эвертона".

В его активе также 10 матчей за национальную сборную Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
evertonfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде