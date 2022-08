Эвертон объявил об аренде центрбека-воспитанника Ливерпуля

"Эвертон" продолжает работать над комплектацией состава во время летнего трансферного окна. Как сообщает официальный сайт ирисок, очередным новичком команды стал центральный защитник "Вулверхэмптона" Конор Коуди.

29-летний футболист перебрался в "Эвертон" на правах годичной аренды. В ливерпульском клубе Коуди будет выступать под 30-м номером.

Конор является игроком "волков" с 2015 года. В прошлом сезон он отыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Добавим, что защитник - воспитанник "Ливерпуля", принципиального соперника "Эвертона".

В его активе также 10 матчей за национальную сборную Англии.

Ready to get down to work. ???? pic.twitter.com/mE4WH6DPvQ