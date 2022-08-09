  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Валенсия официально продала Гедеша в клуб АПЛ за 32 млн евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия официально продала Гедеша в клуб АПЛ за 32 млн евро

Англия
(1 голосов)

Португалец перебрался на Туманный Альбион

Валенсия официально продала Гедеша в клуб АПЛ за 32 млн евро

Фото: wolves.co.uk

Новина українською

25-летний нападающий Гонсалу Гедеш покинул "Валенсию" и стал игроком "Вулверхэмптона Уондерерс". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский форвард заключил трудовое соглашение на 5 лет. В новой команде Гедеш будет выступать под 17-м номером. Финансовые детали сделки не сообщаются, но по данным СМИ, сумма трансфера составила 32 миллиона евро плюс бонусы.

Гедеш играл за "Валенсию" с 2018 года. Впервые он оказался в клубе на правах аренды из "ПСЖ" летом 2017. Уже через год испанский клуб выкупил контракт Гонсалу за 40 миллионов евро. Он отыграл за клуб 177 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов. Также стоить добавить, что нападающий является воспитанником "Бенфики".

Ранее мы сообщали о том, "Вулверхэмптон" отдал центрального защитника в аренду в "Эвертон".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Вулверхэмптон Гонсалу Гедеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
wolves.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bato58
09.08.2022 в 10:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде