Валенсия официально продала Гедеша в клуб АПЛ за 32 млн евро

25-летний нападающий Гонсалу Гедеш покинул "Валенсию" и стал игроком "Вулверхэмптона Уондерерс". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Португальский форвард заключил трудовое соглашение на 5 лет. В новой команде Гедеш будет выступать под 17-м номером. Финансовые детали сделки не сообщаются, но по данным СМИ, сумма трансфера составила 32 миллиона евро плюс бонусы.

Гедеш играл за "Валенсию" с 2018 года. Впервые он оказался в клубе на правах аренды из "ПСЖ" летом 2017. Уже через год испанский клуб выкупил контракт Гонсалу за 40 миллионов евро. Он отыграл за клуб 177 матчей, забил 36 голов и отдал 30 ассистов. Также стоить добавить, что нападающий является воспитанником "Бенфики".

