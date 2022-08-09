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Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант
Еще и месяц не прошел, а уже поют в его честь
Getty Images / Global Images Ukraine
Игра футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в 1-м туре чемпионата Англии настолько поразила фанатов "канониров", что они посвятили украинцу персональную песню:
Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)
You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)
You're indestructible (Что ты неистребимый)
Always believe in (Всегда верь в)
Zinchenko Ko! (Зинченко!)
???? Zinchenko, oh! Always believe in your soul! ????— afcstuff (@afcstuff) August 5, 2022
[@ells_afc] #afc pic.twitter.com/8OFoiYwiPA
В матче против "Кристал Пэлас" украинец записал в свой актив результативную передачу.
Напомним, лондонский "Арсенал" объявил о трансфере украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко 22 июля. По данным СМИ, трудовой договор подписан на 4 года. Сумма, которую лондонский клуб заплатил за игрока, не сообщается, однако ранее в СМИ фигурировала цифра в 30 млн. фунтов с возможными бонусами.
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