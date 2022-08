Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант

Игра футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в 1-м туре чемпионата Англии настолько поразила фанатов "канониров", что они посвятили украинцу персональную песню:

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты неистребимый)

Always believe in (Всегда верь в)

Zinchenko Ko! (Зинченко!)