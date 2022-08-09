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Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант

Англия
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Еще и месяц не прошел, а уже поют в его честь

Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игра футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в 1-м туре чемпионата Англии настолько поразила фанатов "канониров", что они посвятили украинцу персональную песню:

Always believe in your soul (Всегда верь в свой дух)

You've got the power to know (У тебя есть сила осознать)

You're indestructible (Что ты неистребимый)

Always believe in (Всегда верь в)

Zinchenko Ko! (Зинченко!)

В матче против "Кристал Пэлас" украинец записал в свой актив результативную передачу.

Напомним, лондонский "Арсенал" объявил о трансфере украинского защитника/полузащитника Александра Зинченко 22 июля. По данным СМИ, трудовой договор подписан на 4 года. Сумма, которую лондонский клуб заплатил за игрока, не сообщается, однако ранее в СМИ фигурировала цифра в 30 млн. фунтов с возможными бонусами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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