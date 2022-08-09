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Красота из Чемпионшипа. Хавбек Уотфорда со своей половины поля закинул мяч за шиворот голкиперу

Англия
(2 голосов)

Вау!

Красота из Чемпионшипа. Хавбек Уотфорда со своей половины поля закинул мяч за шиворот голкиперу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 8 августа, в рамках 2-го тура Чемпионшипа встречались "Вест Бромвич" и "Уотфорд", поединок завершился вничью 1:1.

Счет в матче потрясающим ударом открыл футболист "Уотфорда" Исмаила Сарр. Атакующий полузащитник сборной Сенегала со своей половины поля забросил мяч за шиворот вратарю "Вест Бромвича". 24-летний вингер принял сферу около центрального круга, заметил, что голкипер "ВБА" Дэвид Баттон далеко вышел из ворот, после чего мощным выстрелом перекинул стража ворот соперника.

Отметим, что хозяева отыгрались еще в первом тайме. Интересно, что сам Исмаила Сарр не смог реализовать пенальти на 73-й минуте встречи.

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В статье: Чемпионшип Уотфорд Исмаила Сарра война с Россией
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