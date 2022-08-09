Красота из Чемпионшипа. Хавбек Уотфорда со своей половины поля закинул мяч за шиворот голкиперу

В понедельник, 8 августа, в рамках 2-го тура Чемпионшипа встречались "Вест Бромвич" и "Уотфорд", поединок завершился вничью 1:1.

Счет в матче потрясающим ударом открыл футболист "Уотфорда" Исмаила Сарр. Атакующий полузащитник сборной Сенегала со своей половины поля забросил мяч за шиворот вратарю "Вест Бромвича". 24-летний вингер принял сферу около центрального круга, заметил, что голкипер "ВБА" Дэвид Баттон далеко вышел из ворот, после чего мощным выстрелом перекинул стража ворот соперника.

Отметим, что хозяева отыгрались еще в первом тайме. Интересно, что сам Исмаила Сарр не смог реализовать пенальти на 73-й минуте встречи.