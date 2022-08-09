Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красота из Чемпионшипа. Хавбек Уотфорда со своей половины поля закинул мяч за шиворот голкиперу
Вау!
Getty Images / Global Images Ukraine
В понедельник, 8 августа, в рамках 2-го тура Чемпионшипа встречались "Вест Бромвич" и "Уотфорд", поединок завершился вничью 1:1.
Счет в матче потрясающим ударом открыл футболист "Уотфорда" Исмаила Сарр. Атакующий полузащитник сборной Сенегала со своей половины поля забросил мяч за шиворот вратарю "Вест Бромвича". 24-летний вингер принял сферу около центрального круга, заметил, что голкипер "ВБА" Дэвид Баттон далеко вышел из ворот, после чего мощным выстрелом перекинул стража ворот соперника.
That slow-mo angle though! ????#EFL | @WatfordFC pic.twitter.com/4z2WMO6NuE— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) August 9, 2022
Отметим, что хозяева отыгрались еще в первом тайме. Интересно, что сам Исмаила Сарр не смог реализовать пенальти на 73-й минуте встречи.
Популярное сейчас
- Заря объявила о подписании полноценного контракта с форвардом Динамо
- Штурм – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Предложение Setanta Sport к УПЛ и срыв трансфера Мудрика. Главные новости за 8 августа
- Артета прокомментировал дебют Зинченко за Арсенал в АПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО