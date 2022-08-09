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Соломон получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев
Вингер сыграл лишь один поединок за "Фулхэм"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, права на которого принадлежат "Шахтеру", получил серьезную травму. По информации Sport5, речь идет о повреждении мениска.
В субботу, Соломон дебютировал за "дачников" в матче 1-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2), выйдя на замену во втором тайме. Но уже на следующий день, в воскресенье сыграл за дублирующий состав "Фулхэма" против "Челси" и почувствовал боль в колене.
По предварительным результатам МРТ 23-летний вингер вынужден будет пропустить минимум несколько месяцев. Окончательный диагноз и сроки восстановления будут известны в ближайшее время. Скорее всего, Соломону понадобится хирургическое вмешательство.
Напомним, что Соломон до сих пор принадлежит донецкому "Шахтеру". Игрок воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой действующий контракт с донецким клубом и ушел в аренду в клуб АПЛ.
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