  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Соломон получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соломон получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев

Англия
(1 голосов)

Вингер сыграл лишь один поединок за "Фулхэм"

Соломон получил серьезную травму и пропустит несколько месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Фулхэма" Манор Соломон, права на которого принадлежат "Шахтеру", получил серьезную травму. По информации Sport5, речь идет о повреждении мениска.

В субботу, Соломон дебютировал за "дачников" в матче 1-го тура АПЛ против "Ливерпуля" (2:2), выйдя на замену во втором тайме. Но уже на следующий день, в воскресенье сыграл за дублирующий состав "Фулхэма" против "Челси" и почувствовал боль в колене.

По предварительным результатам МРТ 23-летний вингер вынужден будет пропустить минимум несколько месяцев. Окончательный диагноз и сроки восстановления будут известны в ближайшее время. Скорее всего, Соломону понадобится хирургическое вмешательство.

Напомним, что Соломон до сих пор принадлежит донецкому "Шахтеру". Игрок воспользовался правилом ФИФА и приостановил свой действующий контракт с донецким клубом и ушел в аренду в клуб АПЛ.

Читайте такжеФулхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport5.co

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде