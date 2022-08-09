  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Арнаутовича. Было учтено мнение болельщиков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Арнаутовича. Было учтено мнение болельщиков

Англия
(1 голосов)

33-летний форвард останется в Болонье 

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Арнаутовича. Было учтено мнение болельщиков

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Форвард “Болоньи” и сборной Австрии Марко Арнаутович не станет игроком “Манчестер Юнайтед”.

“Болонья” отказался от продажи 33-летнего форварда за восемь миллионов евро, и ожидалось, что МЮ сделает улучшенное предложение по Арнаутовичу. Но “Юнайтед” отказался от сделки, пишет The Athletic.

Одним из факторов способствующих срыву сделки стала позиция болельщиков “Манчестер Юнайтед”.

“Разговаривал с одним из владельцем сезонного абонемента МЮ с 30-летним стажем. Он сказал, что написал Ричарду Арнольду (генеральный директор МЮ – прим.ред.) о своей готовности отказаться от абонемента, если клуб подпишет Арнаутовича. По спортивным и моральным причинам. Это случай далеко не единственный”, – пишет в своем твиттере корреспондент Manchester Evening News Самюэль Лакхерст.

Под моральной причиной подразумевается скандал с участием Арнаутовича на Евро-2020, когда австрийский форвард оскорбил на расистской почве двух игроков сборной Северной Македонии албанского происхождения. Арнаутович получил дисквалификацию на один матч.

МЮ рассматривал Арнаутовича в качестве краткосрочной опции по усилению атаки, и как игрока, чей характер и самоуверенность, могли бы помочь раздевалке “Юнайтед”. Эрик тен Хан знает Арнаутовича по совместной работе в “Твенте”. В Англии Арнаутович играл за “Сток Сити” и “Вест Хэм”. До перехода в “Болонью” в 2021 году форвард провел два сезона в китайской Суперлиге.

Еще одним кандидатом на усиление атаки МЮ был словенский форвард “Зальцбурга” Беньямин Шешко, но “новый Холанд” присоединится со следующего сезона к “РБ Лейпциг”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марко Арнаутович Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде