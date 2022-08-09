Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Арнаутовича. Было учтено мнение болельщиков

Форвард “Болоньи” и сборной Австрии Марко Арнаутович не станет игроком “Манчестер Юнайтед”.

“Болонья” отказался от продажи 33-летнего форварда за восемь миллионов евро, и ожидалось, что МЮ сделает улучшенное предложение по Арнаутовичу. Но “Юнайтед” отказался от сделки, пишет The Athletic.

Одним из факторов способствующих срыву сделки стала позиция болельщиков “Манчестер Юнайтед”.

“Разговаривал с одним из владельцем сезонного абонемента МЮ с 30-летним стажем. Он сказал, что написал Ричарду Арнольду (генеральный директор МЮ – прим.ред.) о своей готовности отказаться от абонемента, если клуб подпишет Арнаутовича. По спортивным и моральным причинам. Это случай далеко не единственный”, – пишет в своем твиттере корреспондент Manchester Evening News Самюэль Лакхерст.

Под моральной причиной подразумевается скандал с участием Арнаутовича на Евро-2020, когда австрийский форвард оскорбил на расистской почве двух игроков сборной Северной Македонии албанского происхождения. Арнаутович получил дисквалификацию на один матч.

МЮ рассматривал Арнаутовича в качестве краткосрочной опции по усилению атаки, и как игрока, чей характер и самоуверенность, могли бы помочь раздевалке “Юнайтед”. Эрик тен Хан знает Арнаутовича по совместной работе в “Твенте”. В Англии Арнаутович играл за “Сток Сити” и “Вест Хэм”. До перехода в “Болонью” в 2021 году форвард провел два сезона в китайской Суперлиге.

Еще одним кандидатом на усиление атаки МЮ был словенский форвард “Зальцбурга” Беньямин Шешко, но “новый Холанд” присоединится со следующего сезона к “РБ Лейпциг”.