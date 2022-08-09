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Официально: Эвертон подписал полузащитника Лилля Онана

Англия
(1 голосов)

20-летний талант

Официально: Эвертон подписал полузащитника Лилля Онана

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" объявил о подписании хавбека "Лилля" Амаду Онана. Sky Sports сообщает, что сумма трансфера составила 33,5 миллиона миллиона фунтов.

20-летний бельгиец подписал контракт на 5 лет.

Онана выступал за "Лилль" всего год. Летом 2021-го он перешел из "Гамбурга" за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 41 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лилль Амаду Онана
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Источник:
evertonfc.com

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