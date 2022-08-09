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Официально: Эвертон подписал полузащитника Лилля Онана
20-летний талант
Фото: twitter.com/Everton
"Эвертон" объявил о подписании хавбека "Лилля" Амаду Онана. Sky Sports сообщает, что сумма трансфера составила 33,5 миллиона миллиона фунтов.
20-летний бельгиец подписал контракт на 5 лет.
#welcomeOnana pic.twitter.com/V3hCIsX5iZ— Everton (@Everton) August 9, 2022
Онана выступал за "Лилль" всего год. Летом 2021-го он перешел из "Гамбурга" за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне хавбек провел 41 матч, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.
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