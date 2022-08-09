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В поиске форварда. Манчестер Юнайтед предложили подписать Морату

Англия
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Согласятся ли "дьяволы"?

В поиске форварда. Манчестер Юнайтед предложили подписать Морату

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не сумел подписать Марко Арнаутовича, однако английский гранд не прекратил поиски нового форварда.

ESPN сообщает, что на связь с "дьяволами" выходили представители Альваро Мораты, предложившие услуги клиента. Его контракт сейчас принадлежит "Атлетико".

Последние два года Альваро играл в Италии в составе "Ювентуса" на правах аренды. В сумме за это время он забил 32 гола и отдал 21 голевую передачу в 92-х играх.

Контракт Мораты с "Атлетико" истекает в 2024-м году.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Альваро Мората Манчестер Юнайтед
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