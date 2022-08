В поиске форварда. Манчестер Юнайтед предложили подписать Морату

"Манчестер Юнайтед" не сумел подписать Марко Арнаутовича , однако английский гранд не прекратил поиски нового форварда.

ESPN сообщает, что на связь с "дьяволами" выходили представители Альваро Мораты, предложившие услуги клиента. Его контракт сейчас принадлежит "Атлетико".

???? Manchester United have been offered the chance to sign Álvaro Morata as Erik Ten Hag looks for players to strengthen his attacking options.



(Source: @RobDawsonESPN) pic.twitter.com/uoJU9Pf8ZR