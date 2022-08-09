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В поиске форварда. Манчестер Юнайтед предложили подписать Морату
Согласятся ли "дьяволы"?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед"
ESPN сообщает, что на связь с "дьяволами" выходили представители Альваро Мораты, предложившие услуги клиента. Его контракт сейчас принадлежит "Атлетико".
???? Manchester United have been offered the chance to sign Álvaro Morata as Erik Ten Hag looks for players to strengthen his attacking options.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2022
(Source: @RobDawsonESPN) pic.twitter.com/uoJU9Pf8ZR
Последние два года Альваро играл в Италии в составе "Ювентуса" на правах аренды. В сумме за это время он забил 32 гола и отдал 21 голевую передачу в 92-х играх.
Контракт Мораты с "Атлетико" истекает в 2024-м году.
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