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Манчестер Сити подпишет воспитанника Барселоны
Стороны согласовывают последние детали
Серхио Гомес
Манчестер Сити" усилится защитником бельгийского "Андерлехта" Серхио Гомесом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны находятся на финальной стадии переговоров. По информации Романо, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Гомес является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне 21-летний испанец сыграл 49 матчей за бельгийский клуб, в которых забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.
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Источник:Фабрицио Романо
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