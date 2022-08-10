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Манчестер Сити подпишет воспитанника Барселоны

Англия
(1 голосов)

Стороны согласовывают последние детали

Манчестер Сити подпишет воспитанника Барселоны

Серхио Гомес

Новина українською

Манчестер Сити" усилится защитником бельгийского "Андерлехта" Серхио Гомесом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны находятся на финальной стадии переговоров. По информации Романо, сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Гомес является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне 21-летний испанец сыграл 49 матчей за бельгийский клуб, в которых забил семь мячей и отдал 15 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Андерлехт (Брюссель) Серхио Гомес
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Источник:
Фабрицио Романо

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