Вест Хэм планирует подписать хорватского защитника

"Вест Хэм" интересуется защитником "Штутгарта" Борна Сосой. Об этом сообщает хорватское издание Index HR.

Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Англии, и в ближайшее время стороны могут подписать контракт. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В составе "Штутгарта" Соса сыграл 83 матча, в которых забил три гола и отдал 23 результативных передачи.