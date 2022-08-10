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Вест Хэм планирует подписать хорватского защитника

Англия
(1 голосов)

Агенты игрока уже находятся в Англии

Вест Хэм планирует подписать хорватского защитника

Борна Соса

Новина українською

"Вест Хэм" интересуется защитником "Штутгарта" Борна Сосой. Об этом сообщает хорватское издание Index HR.

Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Англии, и в ближайшее время стороны могут подписать контракт. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.

В составе "Штутгарта" Соса сыграл 83 матча, в которых забил три гола и отдал 23 результативных передачи.

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В статье: Штутгарт Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Index HR

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