Англия
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Вест Хэм планирует подписать хорватского защитника
Агенты игрока уже находятся в Англии
Борна Соса
"Вест Хэм" интересуется защитником "Штутгарта" Борна Сосой. Об этом сообщает хорватское издание Index HR.
Отмечается, что агенты игрока уже находятся в Англии, и в ближайшее время стороны могут подписать контракт. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро.
В составе "Штутгарта" Соса сыграл 83 матча, в которых забил три гола и отдал 23 результативных передачи.
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Источник:Index HR
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