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Сити интересуется защитником Боруссии Дортмунд Геррейру
Несмотря на покупку Гомеса из "Андерлехта"
Фото: twitter.com/BVB
"Манчестер Сити" интересуется левым защитником "Боруссии" Дортмунд и сборной Португалии Рафаэлем Геррейру, сообщает Sky Sports. Его текущее соглашение рассчитано до 2023 года.
Португалец – один из вариантов усиления левого фланга для "Сити". Один источник сообщил Sky, что "горожане" интересуются Борной Соса из "Штутгарта". В то же время другой опроверг интерес "Сити", сказав, что в данный момент хорват не рассматривается.
Геррейру хотят подписать несмотря на скорый трансфер Серхио Гомеса из "Андерлехта". Его рассматривают, как игрока на перспективу и планируют отдать в аренду в один из клубов City Group.
В прошлом сезоне Геррейру провел 28 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фуллбека в 25 миллионов евро.
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