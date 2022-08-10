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Сити интересуется защитником Боруссии Дортмунд Геррейру

Англия
(1 голосов)

Несмотря на покупку Гомеса из "Андерлехта"

Сити интересуется защитником Боруссии Дортмунд Геррейру

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Манчестер Сити" интересуется левым защитником "Боруссии" Дортмунд и сборной Португалии Рафаэлем Геррейру, сообщает Sky Sports. Его текущее соглашение рассчитано до 2023 года.

Португалец – один из вариантов усиления левого фланга для "Сити". Один источник сообщил Sky, что "горожане" интересуются Борной Соса из "Штутгарта". В то же время другой опроверг интерес "Сити", сказав, что в данный момент хорват не рассматривается.

Геррейру хотят подписать несмотря на скорый трансфер Серхио Гомеса из "Андерлехта". Его рассматривают, как игрока на перспективу и планируют отдать в аренду в один из клубов City Group.

В прошлом сезоне Геррейру провел 28 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего фуллбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Андерлехт (Брюссель) Рафаэль Геррейро Серхио Гомес
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Источник:
skysports.com

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