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Челси готов спасти Барсу: хотят купить и де Йонг, и Обамеянга
Лапорта может быть счастлив
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
В "Челси" готовы подписать сразу двух игроков "Барселоны": полузащитника Френки де Йонга и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. За нидерландца "синие" готовы отдать 72 миллиона фунтов.
Единственное названное условие – желание руководства "Барселоны".
Напомним, что "Барселона" не выплатила Френки огромную сумму зарплаты, а сам игрок должен пойти на понижение оклада, чтобы остаться в команде. В противном случае у "Барсы" будут проблемы с регистрацией новичков.
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