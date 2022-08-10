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Челси готов спасти Барсу: хотят купить и де Йонг, и Обамеянга

Англия
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(1 голосов)

Лапорта может быть счастлив

Челси готов спасти Барсу: хотят купить и де Йонг, и Обамеянга

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

В "Челси" готовы подписать сразу двух игроков "Барселоны": полузащитника Френки де Йонга и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. За нидерландца "синие" готовы отдать 72 миллиона фунтов.

Единственное названное условие – желание руководства "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" не выплатила Френки огромную сумму зарплаты, а сам игрок должен пойти на понижение оклада, чтобы остаться в команде. В противном случае у "Барсы" будут проблемы с регистрацией новичков.

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В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Челси (Лондон) Френки де Йонг
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (3)
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Algrab (Костопiль)
11.08.2022 в 00:00
За махінації мінуснуть з Барсілони 20 пунктів в турнірній таблиці авансом....
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0
-1
avatar
Бaрселиниус (землянин)
10.08.2022 в 23:53
Дейонга забирайте, правда не за 72, а за 80 лимонов. А вот Обаму вам куй, самим нужен.
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-1
storm_ua (Николаев)
10.08.2022 в 23:34
Зачем спасать этих путалонцев, пускай распускаются...и всё.
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