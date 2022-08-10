Челси готов спасти Барсу: хотят купить и де Йонг, и Обамеянга

В "Челси" готовы подписать сразу двух игроков "Барселоны": полузащитника Френки де Йонга и нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Sky Sports. За нидерландца "синие" готовы отдать 72 миллиона фунтов.

Единственное названное условие – желание руководства "Барселоны".

Напомним, что "Барселона" не выплатила Френки огромную сумму зарплаты, а сам игрок должен пойти на понижение оклада, чтобы остаться в команде. В противном случае у "Барсы" будут проблемы с регистрацией новичков.