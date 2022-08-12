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Экс-форвард Тоттенхэма получил должность тренера в академии клуба
А как же Яя Туре?
Фото: tottenhamhotspur
"Тоттенхэм Хотспур" на своем официальном сайте сообщил о том, что 39-летний Джермейн Дефо вернулся команду.
Экс-форвард сборной Англии и "шпор" будет работать в структуре клуба в качестве члена тренерского штаба Академии. Кроме того, он также стал послом лондонского клуба.
Джермейн большую часть своей карьеры провел за "Тоттенхэм". На его счету 143 гола в 363 матчах за английский клуб. За время своей карьеры успел поиграть за "Борнмут", "Портсмут", "Торонто", "Сандерленд" и "Рейнджерс". В марте 2022 года он принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Яя Туре также получит тренерскую должность в "Тоттенхэме".
Home ???? pic.twitter.com/AMik5802Ty— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 12, 2022
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