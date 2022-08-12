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МЮ представил третью форму на сезон. Роналду участвовал в презентации

Англия
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Кислотного оттенка

МЮ представил третью форму на сезон. Роналду участвовал в презентации

Фото: manutd.com

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"Манчестер Юнайтед" показал третий вариант формы на сезон 2022/23.

Новый комплект выполнен в кислотно-салатовом цвете. Футболка украшена геометрическими узорами. Отмечается, что этот дизайн вдохновлен культурой моды 1990-х годов. Техническим спонсором "красных дьяволов" является немецкая компания Adidas.

Добавим, что в презентации формы участвовал и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который еще не принял окончательного решения играть за МЮ в этом сезоне.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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