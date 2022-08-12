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МЮ представил третью форму на сезон. Роналду участвовал в презентации
Кислотного оттенка
Фото: manutd.com
"Манчестер Юнайтед" показал третий вариант формы на сезон 2022/23.
Новый комплект выполнен в кислотно-салатовом цвете. Футболка украшена геометрическими узорами. Отмечается, что этот дизайн вдохновлен культурой моды 1990-х годов. Техническим спонсором "красных дьяволов" является немецкая компания Adidas.
Добавим, что в презентации формы участвовал и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который еще не принял окончательного решения играть за МЮ в этом сезоне.
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???? Recharged with our new 2022/23 third kit ????#MUFC || @adidasFootball— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2022
Home.— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2022
Away.
Third ✅
Introducing our new @adidasFootball 2022/23 third kit! ????#MUFC
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