МЮ представил третью форму на сезон. Роналду участвовал в презентации

"Манчестер Юнайтед" показал третий вариант формы на сезон 2022/23.

Новый комплект выполнен в кислотно-салатовом цвете. Футболка украшена геометрическими узорами. Отмечается, что этот дизайн вдохновлен культурой моды 1990-х годов. Техническим спонсором "красных дьяволов" является немецкая компания Adidas.

Добавим, что в презентации формы участвовал и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, который еще не принял окончательного решения играть за МЮ в этом сезоне.

