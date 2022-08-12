Юнайтед не будет даже рассматривать предложения по Рашфорду

"Манчестер Юнайтед" не планирует отпускать форварда Маркуса Рашфорда в "ПСЖ", сообщает ESPN. Когда в "Юнайтед" узнали о контактах окружения форварда с французским клубом, предупредили, что не стоит себя так вести.

"Юнайтед" не собирается даже рассматривать предложения о трансфере Рашфорда. "Парижане" оценивают форварда примерно в 60 миллионов фунтов, тогда как "МЮ" считает, что он стоит больше 120 миллионов фунтов.

Срок текущего контракта англичанина рассчитан до лета 2023 года, в нем есть опция продления еще на сезон. "МЮ" хочет продлить нападающего.

Сегодня Эрик тен Хаг подтвердил, что рассчитывает на Рашфорда.

"Он очень важен. С первого моего дня в клубе я очень доволен им. Не хочу его терять. Он точно входит в планы "Манчестер Юнайтед", – сказал тен Хаг.

В прошлом сезоне Маркус провел худший сезон по результативности со времен попадания в основу "МЮ". Он забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 60 миллионов евро.