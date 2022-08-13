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Манчестер Юнайтед предпримет еще одну попытку подписать де Йонга

Англия
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Игрок нужен коучу "красных дьяволов"

Манчестер Юнайтед предпримет еще одну попытку подписать де Йонга

Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" очередной раз попытается подписать хавбека "Барселоны" Франки де Йонга на следующей неделе.

Клуб считает, что это сложно, но возможно, учитывая конкуренцию со стороны "Челси". К тому же главный тренер "синіх" Томас Тухель больше заинтересован в приглашении яркого нападающего, чем де Йонга.

В "Барселоне" в то же время возмущенные действиями избегающего переговоров агента футболиста. Клуб настаивает на том, чтобы де Йонг согласился на почти 50-процентное снижение зарплаты. В противном случае "Барса" готова его отпустить.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
Diario Sport

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