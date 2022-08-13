Манчестер Юнайтед предпримет еще одну попытку подписать де Йонга

"Манчестер Юнайтед" очередной раз попытается подписать хавбека "Барселоны" Франки де Йонга на следующей неделе.

Клуб считает, что это сложно, но возможно, учитывая конкуренцию со стороны "Челси". К тому же главный тренер "синіх" Томас Тухель больше заинтересован в приглашении яркого нападающего, чем де Йонга.

В "Барселоне" в то же время возмущенные действиями избегающего переговоров агента футболиста. Клуб настаивает на том, чтобы де Йонг согласился на почти 50-процентное снижение зарплаты. В противном случае "Барса" готова его отпустить.