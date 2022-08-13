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Манчестер Юнайтед предпримет еще одну попытку подписать де Йонга
Игрок нужен коучу "красных дьяволов"
Фото: https://twitter.com/DeJongFrenkie21
"Манчестер Юнайтед" очередной раз попытается подписать хавбека "Барселоны" Франки де Йонга на следующей неделе.
Клуб считает, что это сложно, но возможно, учитывая конкуренцию со стороны "Челси". К тому же главный тренер "синіх" Томас Тухель больше заинтересован в приглашении яркого нападающего, чем де Йонга.
В "Барселоне" в то же время возмущенные действиями избегающего переговоров агента футболиста. Клуб настаивает на том, чтобы де Йонг согласился на почти 50-процентное снижение зарплаты. В противном случае "Барса" готова его отпустить.
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