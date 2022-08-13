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Бывший игрок Зари стал футболистом новичка АПЛ – Источник

Англия
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Прошлый сезон он провел на очень хорошем уровне

Бывший игрок Зари стал футболистом новичка АПЛ – Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Зари" Эммануэль Деннис Бонавентуре перешел в состав новичка АПЛ "Ноттингема Форест". Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Контракт был заключен до 2026 года. Совсем скоро о переходе будет объявлено официально.

Отметим, что предыдущий сезон нигериец провел в составе “Уотфорда”, перейдя из “Брюгге” в июле 2021-го за 4 миллиона евро. В прошлом розыгрыше АПЛ на счету Денниса 10 голов и 6 ассистов в 33 матчах. Он стал самым результативным игроком "шершней", приняв участие в почти половине голов команды.

Напомним, что Бонавентуре выступал за "Зарю" в сезоне 2016/2017 гг. Из состава луганцев он перешел в "Брюгге" за 1,4 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Уотфорд Деннис Бонавентуре Ноттингем Форест (Ноттингем)
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