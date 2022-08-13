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Барселона определила ценник на защитника, которого хочет купить Манчестер Юнайтед
Клуб не отдаст игрока дешево
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага хочет подписать еще одного игрока "Барселоны", кроме голландца Фрэнки Де Йонга.
Сообщается, что "красные дьяволы" заинтересованы в услугах правого защитника "блауграны" Серджиньо Деста.
"Барселона" в свою очередь не против отпустить 21-летнего американца и просит за него 20 миллионов евро. "Юнайтед" же хочет снизить сумму трансфера, включив в сделку еще одного игрока.
За два года в Каталонии Дест провел 72 матча за "Барсу", забив три гола и отдав четыре ассиста.
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