Барселона определила ценник на защитника, которого хочет купить Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага хочет подписать еще одного игрока "Барселоны", кроме голландца Фрэнки Де Йонга.

Сообщается, что "красные дьяволы" заинтересованы в услугах правого защитника "блауграны" Серджиньо Деста.

"Барселона" в свою очередь не против отпустить 21-летнего американца и просит за него 20 миллионов евро. "Юнайтед" же хочет снизить сумму трансфера, включив в сделку еще одного игрока.

За два года в Каталонии Дест провел 72 матча за "Барсу", забив три гола и отдав четыре ассиста.