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Барселона определила ценник на защитника, которого хочет купить Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Клуб не отдаст игрока дешево

Барселона определила ценник на защитника, которого хочет купить Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага хочет подписать еще одного игрока "Барселоны", кроме голландца Фрэнки Де Йонга.

Сообщается, что "красные дьяволы" заинтересованы в услугах правого защитника "блауграны" Серджиньо Деста.

"Барселона" в свою очередь не против отпустить 21-летнего американца и просит за него 20 миллионов евро. "Юнайтед" же хочет снизить сумму трансфера, включив в сделку еще одного игрока.

За два года в Каталонии Дест провел 72 матча за "Барсу", забив три гола и отдав четыре ассиста.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Серджино Дест
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Источник:
Diario Sport

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
13.08.2022 в 13:13
Ну вот вам и недостающие 20 лимонов для Кунде.
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