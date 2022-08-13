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Тен Хаг: Мы планируем провести этот сезон с Роналду. Мы должны вписать его в команду

Англия
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Уход нападающего – это только предположение

Тен Хаг: Мы планируем провести этот сезон с Роналду. Мы должны вписать его в команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналиста, который спросил, уйдет ли Криштиану Роналду из клуба:

“Криштиану Роналду хочет уйти? Это ваше предположение, а не то, что мне говорит Криштиану.

Я имею дело с игроками, которые у нас есть, и мы планируем провести этот сезон из Роналду, и мы должны вписать его в команду”, – сказал Тен Хаг.

Отметим, что ранее ходили слухи о том, что португальский нападающий покинет МЮ из-за того, что "манкунианцы" не будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что контракт Роналду с "красными дьяволами" действителен до лета 2023-го.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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