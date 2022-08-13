Тен Хаг: Мы планируем провести этот сезон с Роналду. Мы должны вписать его в команду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналиста, который спросил, уйдет ли Криштиану Роналду из клуба:

“Криштиану Роналду хочет уйти? Это ваше предположение, а не то, что мне говорит Криштиану. Я имею дело с игроками, которые у нас есть, и мы планируем провести этот сезон из Роналду, и мы должны вписать его в команду”, – сказал Тен Хаг.

Отметим, что ранее ходили слухи о том, что португальский нападающий покинет МЮ из-за того, что "манкунианцы" не будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, что контракт Роналду с "красными дьяволами" действителен до лета 2023-го.