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Тен Хаг: Мы планируем провести этот сезон с Роналду. Мы должны вписать его в команду
Уход нападающего – это только предположение
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг ответил на вопрос журналиста, который спросил, уйдет ли Криштиану Роналду из клуба:
“Криштиану Роналду хочет уйти? Это ваше предположение, а не то, что мне говорит Криштиану.
Я имею дело с игроками, которые у нас есть, и мы планируем провести этот сезон из Роналду, и мы должны вписать его в команду”, – сказал Тен Хаг.
Отметим, что ранее ходили слухи о том, что португальский нападающий покинет МЮ из-за того, что "манкунианцы" не будут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, что контракт Роналду с "красными дьяволами" действителен до лета 2023-го.
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