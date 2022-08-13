Тен Хаг: Нам однозначно нужно больше игроков, чтобы войти в сезон

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о необходимости усиления состава своего клуба:

"Нам однозначно нужно больше игроков, чтобы войти в сезон, это очевидно. Нам нужно усиление в полузащите и атаке.

Как вы могли видеть на прошлой неделе, у нас не было подходящей замены, когда выбыл Марсьяль, и нам пришлось непросто.

Так что нужна глубина состава из-за травм и необходимости играть каждые три дня, чтобы не восстановившиеся футболисты не играли в следующем матче", – сказал тренер.