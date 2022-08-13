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Гвардиола: Гомес был десяткой, как и Зинченко, а сейчас адаптировался к позиции левого защитника

Англия
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Игрок подходит коучу "горожан"

Гвардиола: Гомес был десяткой, как и Зинченко, а сейчас адаптировался к позиции левого защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился информацией о том, что левый защитник "Андрелехта" Серхио Гомес может стать последним подписанием клуба этим летом, а также сравнил испанца с Александром Зинченко:

"В тот момент, когда мы не смогли подписать Кукурелью, потому что клуб решил, что мы не будем платить такую ​​большую сумму денег за этого игрока, я сказал: "Хорошо, подумайте о том, что у нас было раньше, - Серхио". долго наблюдали за ним, с ним все идеально – цена, молодость и желание.

Он был десяткой, как Александр Зинченко, а сейчас адаптировался на позиции левого защитника. Йохан Кройф говорил мне: "Когда вингер может играть на позиции левого защитника, он будет лучшим левым защитником. Когда опорный полузащитник может играть на позиции центрального защитника, он будет лучшим центральным защитником". Игрокам обороны тяжело играть вперед, но игрокам атаки не тяжело играть в защите.

Он так молод и открыт для обучения. Я говорил о нем с Венсаном Компани, бывшим тренером "Андерлехта". Ему нужно совершенствоваться в некоторых аспектах. Ему всего 21 и он собирается совершенствоваться, но он идеально подходит нам", - сказал Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола Серхио Гомес
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Источник:
90min

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