Зинченко снова в старте Арсенала на игру АПЛ

В матче второго тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома примет "Лестер". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "пушкарей" Микель Артета не стал менять основной состав и выставил тот же ростер, что и на победную выездную игру против "Кристал Пэлас".

Таким образом, украинский защитник хозяев Александр Зинченко снова выйдет на поле с первых минут в поединке АПЛ.

???? TEAM NEWS!



We're unchanged from our 2-0 win over Crystal Palace at Selhurst Park ????#ARSLEI