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Зинченко снова в старте Арсенала на игру АПЛ
Против "Лестера"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома примет "Лестер". Начало встречи - 17:00.
Главный тренер "пушкарей" Микель Артета не стал менять основной состав и выставил тот же ростер, что и на победную выездную игру против "Кристал Пэлас".
Таким образом, украинский защитник хозяев Александр Зинченко снова выйдет на поле с первых минут в поединке АПЛ.
???? TEAM NEWS!— Arsenal (@Arsenal) August 13, 2022
We're unchanged from our 2-0 win over Crystal Palace at Selhurst Park ????#ARSLEI
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