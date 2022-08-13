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Зинченко снова в старте Арсенала на игру АПЛ

Англия
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Против "Лестера"

Зинченко снова в старте Арсенала на игру АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче второго тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома примет "Лестер". Начало встречи - 17:00.

Главный тренер "пушкарей" Микель Артета не стал менять основной состав и выставил тот же ростер, что и на победную выездную игру против "Кристал Пэлас".

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Таким образом, украинский защитник хозяев Александр Зинченко снова выйдет на поле с первых минут в поединке АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лестер Сити
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