Jesus Christ? No, Jesus Gabriel. АПЛ. Арсенал – Лестер Сити 4:2

После короткой двухсторонней разведки "Арсенал" достаточно четко обозначил свои претензии на игру первым номером. "Канониры" работали слаженно с мячом и агрессивно без него, провоцировали много борьбы на половине поля "Лестера". Буквально каждое действие хозяев отдавало уверенностью и спортивной заряженностью, желанием победить и сделать это красиво. Например, в прошлом сезоне Парти не уходил из-под давления сразу трех соперников возле владений "Арсенала" с помощью элегантного разворота. А сейчас – пожалуйста, и овации "Эмирейтс" как высшая награда.

Первый тайм – бенефис Габриэла Жезуса, до перерыва бразилец оформил дубль. Для начала Габи подхватил мяч в штрафной площадке "лисов" и по роскошной дуге забросил его под перекладину за шиворот Уорду (1:0).

Уже во второй гол Жезуса символический вклад оформил Зинченко, после передачи украинца Мартинелли заработал угловой, который и увенчался успехом. Это Варди неаккуратно продлил подачу с корнера прямо на макушку Габриэла, получается, один 9-й номер ассистировал другому 9-му номеру (2:0). Если бы не Ндиди с героическим подкатом и Уорд с качественным сэйвом, то Жезус мог и вовсе замахнуться на хет-трик по итогам первой половины встречи.

У "Арсенала", летавшего по полю с пугающей легкостью, до ухода на перерыв была еще штанга Джаки. До 15-минутной паузы "Лестер" запомнился лишь моментом, который Фофана создал себе сам с помощью агрессивного отбора (сэйв Рамздейла), а также симуляцией Варди. Казалось бы, голкипер "канониров" зачем-то прямо "в раздевалку" скосил Джейми на углу штрафной, однако арбитр правильно прибегнул к помощи VAR и понял, что опытный форвард гостей дорисовал падение. Без повтора у Ингленда реально был шанс принять неправильное решение.

Второй тайм начался с того, что Салиба и Рамздейл не разобрались после скидки во владения Аарона от защитника "лисов" Джастина: центрбек "Арсенала" в попытке скинуть мяч своему голкиперу сыграл головой как заправный форвард, а вратарь наоборот, слишком поспешил, "пойдя на опережение" (2:1). Впрочем, парад ошибок быстро продолжился уже в другой штрафной: Уорд и Фофана сработали по схеме "а чем мы хуже", пошли вдвоем на верховой мяч, а дальше снаряд от Габи Жезуса отскочил к Джаке. Швейцарцу оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам (3:1).

Самое время еще раз вспомнить о Зинченко. Александр не выпадал из коллективной игры "канониров", регулярно предлагал свои услуги под пас и отыграл 77 минут, прежде чем уступить место на поле Кирану Тирни. Тем не менее, не без небольшой ложки дегтя, о специфике которой все наверняка догадываются. Мэддисону удалось сократить отставание в счете во многом именно из-за провала Зинченко на левом фланге обороны. Украинец потерял Ихеаначо, Келечи отдал мяч Джеймсу, а тот с острого угла пробил в "домик" Рамздейлу (3:2).

Безусловно, по поводу подстраховки для Александра также остались вопросы, но в данном эпизоде Зинченко выдернулся чересчур высоко и оголил пространство за спиной. На фоне итогового результата дебют на "Эмирейтс" в футболке "пушкарей" оцениваем лишь как удовлетворительный.

Впрочем, "Арсенал" вновь мгновенно отреагировал и восстановил на табло гандикап в два гола. Мартинелли все сделал сам: вернул мяч команде в центре поля, после чего открылся под пас Жезуса и забил ударом из-за пределов штрафной площадки (4:2).

И это, между прочим, рефери во втором тайме еще отказался назначить на Габи пенальти – Амарти явно нарушил правила на бразильце в собственной коробке, но Данни Ингленд почему-то эпизод проигнорировал. В принципе, у английских арбитров прослеживается подобная линия поведения: когда они считают, что ведущей команде "хватит", они ленятся реагировать на такие моменты. "Канониры" имели шанс дорвать "Лестер" с еще большим счетом, тот же Жезус промахнулся по пустым воротам, однако 4:2 – это более чем убедительно.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Арсенал" – "Лестер Сити" 4:2

Голы: Жезус (23, 35), Джака (55), Мартинелли (75) – Салиба (53, автогол), Мэддисон (74)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 75), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 77) – Парти, Джака – Сака (Смит-Роу, 84), Эдегор, Мартинелли – Жезус (Нкетиа, 84)

"Лестер Сити": Уорд – Фофана, Эванс, Амарти (Дака, 63) – Кастань, Тилеманс (Прат, 63), Ндиди, Дьюсбери-Холл, Джастин – Мэддисон – Варди (Ихеаначо, 70)

Предупреждения: Томиясу (90) – Фофана (16)