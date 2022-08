АПЛ. Манчестер Сити забил четыре гола Борнмуту, все остальные - без побед

“Арсенал”, “Манчестер Сити” и возможный победитель пары “Челси” – “Тоттенхэм”. После второго тура Премьер-лиги только три (или две в случае ничьи в лондонском дерби) команды имеют максимальные показатели.

Неудивительно, что “Сити” оказался в этой компании. После выездной победы над “Вест Хэмом” в прошлом туре команде Пепа Гвардиолы предстоял домашний поединок с новичком лиги “Борнмутом”. Все предыдущие 16 встреч между командами заканчивались победой “Манчестер Сити”.

4:0, полное доминирование, рутина? Совсем нет. Даже в таких казалось бы проходных матчах команда Пепа Гвардиолы устраивает удивительные спектакли.

Как вам, например, такой факт. До 18-й минуты Эрлинг Холанд ни разу не коснулся мяча. Но, впервые получив пас от Гюндогана, норвежец принял мяч и в борьбе защитниками дал передачу на ходу немцу – Гюндоган ворвался в штрафную и поразил ворота – 1:0.

“Борнмут” постарался провести полторы атаки, но сразу пропустил второй мяч. Маэстро Кевин де Брюйне. Бельгиец получил диагональ от Фодена, сместился к штрафной и внешней стороной стопы отправил мяч в ворота.

Третий гол – и снова Де Брюйне с Фоденом. Это в какой-то степени можно назвать контратакой. “Борнмут” потерял мяч на чужой половине поля, а Уокер, Де Брюйне и Фоден за считанные секунды провели атаку и Траверсу в третий раз пришлось вынимать мяч из своих ворот.

“Сити” действовал в спокойном темпе после перерыва, но ощущалось, что рано или поздно четвертый мяч будет. Его организовал седьмой номер “горожан”. Канселу вошел в штрафную, выполнил прострел и мяч от ноги Лермы влетел в ворота.

4:0 – “Манчестер Сити” на первом месте, лидер по количеству забитых (вместе с “Арсеналом”) и одна из трех команд лиги без пропущенных мячей.

FULL-TIME Man City 4-0 AFC Bournemouth



A convincing win for the champions in their first home #PL match of the season

Ко второй победе подряд на старте лиги близок был “Лидс”. Команда Джесси Марша выигрывала у “Саутгемптона” 2:0 на 60-й минуте после дубля Родриго. Но удачные замены Рафаэля Хазенхюттля и перестановка схемы помогли “святым” избежать поражения. Свой первый официальный мяч за “Саутгемптон” забил новичок Джо Арибо, а принес ничью хозяевам гол Уокер-Питерса. Прекрасный пас ему отдал еще один летний новичок Секу Мара, представлявший ранее “Бордо”.

FULL-TIME Southampton 2-2 Leeds



A spirited comeback from Southampton see the spoils shared

Рядом с “Лидсом” в турнирной таблице нахоядтся “Брайтон” и “Ньюкасл”, поделившие очки на южном побережье. “Чайки” играли интереснее “сорок”, но от голов “Ньюкасл” спасал экс-вратарь “Бернли” Ник Поуп.

FULL-TIME Brighton 0-0 Newcastle



Chances for both teams, but nothing to separate the sides on the south coast

“Вратарской” стала и ничья “Вулверхэмптона” с “Фулхэмом”. “Вулзв” действовали предпочтительнее, “дачники” выглядели уставшими. Но ближе к победе были гости. На 80-й минуте Бобби Рид заработал пенальти, но Митрович его исполнил его крайне неудачно, прямо в руки Са. “Вулвз” набирают первые очки. Пока единственной командой, которая сыграла два матча и дважды проиграла остается “Эвертон”.

FULL-TIME Wolves 0-0 Fulham



Aleksandar Mitrovic misses a penalty as a tight match finishes all square

Чемпионат Англии, второй тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Борнмут” 4:0

Голы: Гюндоган 19, Де Брюйне 31, Фоден 37, Лерма 79 (авт.)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер (Льюис 82), Диаш (Стоунз 64), Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган (Силва 65) – Марез, Холанд (Альварес 74), Фоден (Грилиш 46)

“Борнмут”: Траверс – Келли, Лерма, Мифем – Стэйси, Кук (Биллинг 64), Пирсон, Смит – Кристи (Станислас 63), Тавернье (Сенеси 80) – Мур (Лоу 90)

Предупреждения: Стэйси 5, Мифем 56, Смит 90+2

Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Ньюкасл” 0:0

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Данк, Уэбстер – Марч (Митума 75), Мак Аллистер, Кайседо, Троссард (Лэмпти 75) – Гросс, Лаллана (Мвепу 65) – Уэлбек

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоэлинтон, Гимараэш, Уиллок (Лонгстафф 76) – Сен-Максимен (Мерфи 75), Уилсон (Вуд 87), Альмирон

Предупреждения: Мак Аллистер 34, Марч 58 – Сен-Максимен 22, Жоэлинтон 58, Шер 90+3

Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Лидс” 2:2

Голы: Арибо 72, Уокер-Питерс 81 – Родриго 46, Родрито 60

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Беднарек (Мара 70), Салису, Дженепо (Стивенс 90+1) – Уорд-Проуз, Лавиа, Стюарт Армстронг (Арибо 62) – Адамс, Эльюнусси (Адам Арсмтронг 62)

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Льоренте, Кох, Кристенсен – Адамс, Рока (Форшоу 88) – Харрисон (Клих 84), Родриго, Ааронсон – Бэмфорд (Джеймс 28, Синистерра 84)

Предупреждения: Салису 78 – Харрисон 43, Кристенсен 45, Ааронсон 90+3

Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Фулхэм” 0:0

На 81-й минуте Митрович не реализовал пенальти (вратарь)

“Вулверхэмптон”: Са – Хонни (Семеду 79), Коллинз, Килман, Аит-Нури – Невеш, Дендокер – Гиббз-Уайт, Поденсе, Нету – Хван (Гедеш 58)

“Фулхэм”: Родак – Робинсон, Рим, Адарабийо, Тете (Франсуаз 90+2) – Палинья, Харрисон Рид – Кебано (Стенсфилд 83), Перейра (Кэрни 85), Бобби Рид (Мбабу 90+3) – Митрович

Предупреждения: Поденсе 17, Невеш 36, Гиббз-Уайт 90+6 – Палинья 44, Харрисон Рид 50, Митрович 90+5

Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Лестер” 4:2

Голы: Жезус 23, Жезус 35, Джака 55, Мартинелли 75 – Салиба 53 (авт.), Мэддисон 74