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Новый левый защитник Ман Сити присутствует на матче клуба с Борнмутом. Манчестер подпишет его за 15 миллионов евро

Англия
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Серхио Гомес вот-вот будет представлен в качестве замены Зинченко

Новый левый защитник Ман Сити присутствует на матче клуба с Борнмутом. Манчестер подпишет его за 15 миллионов евро

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" договорились об условиях покупки левого защитника бельгийского "Андерлехта" Серхио Гомеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за испанца заплатят 15 миллионов евро.

По информации журналиста, Гомес прямо сейчас присутствует на матче "Сити" против "Борнмута" на стадионе Этихад в Манчестере. Также сообщается, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола лично выбрал Серхио Гомеса для игры за клуб еще в среду.

Воспитанник каталонской "Барселоны" Гомес должен будет заменить в "Сити" украинского левого фулбека Александра Зинченко. Ранее украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Андерлехт (Брюссель) Серхио Гомес
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