Новый левый защитник Ман Сити присутствует на матче клуба с Борнмутом. Манчестер подпишет его за 15 миллионов евро

"Манчестер Сити" договорились об условиях покупки левого защитника бельгийского "Андерлехта" Серхио Гомеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за испанца заплатят 15 миллионов евро.

Manchester City new signing Sergio Gómez is already with the team at Etihad Stadium. He will be the new left back to replace Zinchenko, deal done for more than €15m paid to Anderlecht. ???????? #MCFC



Guardiola decided for Gómez as new LB for first team on Wednesday, it’s confirmed. pic.twitter.com/uFlkYhbn5b