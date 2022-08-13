Новый левый защитник Ман Сити присутствует на матче клуба с Борнмутом. Манчестер подпишет его за 15 миллионов евро

"Манчестер Сити" договорились об условиях покупки левого защитника бельгийского "Андерлехта" Серхио Гомеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за испанца заплатят 15 миллионов евро.

Manchester City new signing Sergio Gómez is already with the team at Etihad Stadium. He will be the new left back to replace Zinchenko, deal done for more than €15m paid to Anderlecht. ???????? #MCFC



Guardiola decided for Gómez as new LB for first team on Wednesday, it’s confirmed. pic.twitter.com/uFlkYhbn5b — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2022

По информации журналиста, Гомес прямо сейчас присутствует на матче "Сити" против "Борнмута" на стадионе Этихад в Манчестере. Также сообщается, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола лично выбрал Серхио Гомеса для игры за клуб еще в среду.

Воспитанник каталонской "Барселоны" Гомес должен будет заменить в "Сити" украинского левого фулбека Александра Зинченко. Ранее украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро.